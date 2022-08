Des randonnées au programme de la semaine de la mobilité à Soignies

La mobilité douce sera à l’honneur du 16 au 22 septembre à l’occasion de la semaine de la mobilité. La Ville de Soignies a décidé de marquer le coup en organisant une randonnée vélo le dimanche 18 septembre. Deux parcours, au départ de la place Verte, seront proposés pour l’occasion. Diverses animations complèteront le programme de la journée.

La semaine de la mobilité est chaque année marquée par des actions d’entreprises, de travailleurs ou encore de citoyens pour privilégier la mobilité douce et, donc, réduire l’usage de la voiture. Cette année 2022 sera notamment marquée par le développement du vélo, en plein essor depuis le confinement. Des investissements sont d’ailleurs consentis par la Wallonie afin de le développer encore davantage.

Pour également sensibiliser ses citoyens, la Ville de Soignies a décidé de mettre en place une randonnée vélo le dimanche 18 septembre. "Deux parcours seront proposés au départ de la place verte : l'un de 35 kilomètres et l'autre de 50 kilomètres", indique la Ville de Soignies. "Dès le retour des participants, une multitude d'activités pour petits et grands sera proposée dans le centre-ville. Concours, dégustations locales et village mobilité seront notamment au rendez-vous de cette journée familiale."

Pour que cette journée aussi bien sportive que familiale puisse être accessible au plus grand nombre, elle sera totalement gratuite. Aucune inscription au préalable n’est non plus nécessaire. Un ravitaillement est prévu au départ de la randonnée. Petite restauration et bar seront accessibles après cette dernière.