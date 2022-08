Ecaussinnes : Plus de 80 projets soumis par les citoyens pour améliorer leur cadre de vie

Les Ecaussinnois ne sont pas en manque de projets à en croire la participation citoyenne dans le cadre de l’initiative "rêvons Ecaussinnes". Plus de 80 projets ont en effet été transmis. Plusieurs réunions citoyennes avaient eu lieu pour guider les habitants. Cela semble avoir porté ses fruits.

"Cette initiative prenait place dans le cadre d'une nouvelle opération de développement rural. Cela signifie que, grâce à une dynamique citoyenne et participative, elle va définir les priorités pour améliorer le cadre de vie des habitants sur les dix prochaines années au travers de projets concrets. Pour ce faire, nous avons besoin des idées des citoyens", indiquait la commune d'Ecaussinnes.

Les projets soumis pouvaient concerner plusieurs domaines comme la mobilité, l’économie, l’environnement ou encore la vie sociale. Parmi les projets ayant reçu le plus de soutien d’autres citoyens, on retrouve notamment la création d’une école alternative, l’aménagement de la ruelle de Formahon, l'aménagement de toilettes pour PMR, la création d’un espace de plage au sein de l’entité ou encore rendre la ligne 107 cyclable et la rénovation du parc de l’église Saint-Remy. L’ensemble des projets sont disponibles sur le site de Rêvons Ecaussinnes. Les habitants peuvent encore apporter leur soutien au projet.

La commune d’Ecaussinnes va désormais devoir sélectionner les projets à mettre en place dans sa nouvelle opération de développement durable. Elle ne manquera pas de choix puisque plus de 80 projets ont été soumis. Les projets prioritaire pour l’amélioration du cadre de vie pour les dix prochaines années seront donc sélectionnés.