"Nous créons un nouveau monde à Pincemaille"

"La première fois que j'ai visité le domaine, je ne m'imaginais pas habiter ici"

, confie Alexia Bucelli-Campus, alors qu'elle nous promène dans le domaine de Pincemaille à Estinnes. Aujourd'hui, la jeune femme habite une roulotte sur une parcelle du domaine et est devenue coordinatrice du projet d'écovillage porté par l'asbl Ecovillage Pincemaille, qui gère le domaine de 55 ha depuis trois ans.

Elle s'attelle à réhabiliter ce qui est, aux yeux du plan de secteur, un lieu de loisirs, mais dans les faits un camping résidentiel, en un écovillage dédié à l'habitat léger, où il serait possible d'habiter en yourte, tiny house... avec une perspective de développement durable et de meilleure qualité de vie, en favorisant la mixité sociale et l'inclusion. Un projet que d'aucuns qualifient d'utopique. D'une part, 20 ans de négligence avaient fait de l'endroit une zone de non-droit, mal famée et marginalisée. D'autre part, au pays de la brique dans le ventre, l'habitat léger reste vu comme une lubie de hippies, des autorités aux résidents de villas "ordinaires".

Mais le fondement de l'utopie est pragmatique. "Il y a un vivier ici. Certains vivent à Pincemaille depuis 35 ans, et si tu as un cœur, tu ne peux pas les mettre dehors du jour au lendemain, il faut trouver une solution", explique Yannis Magoufakis, gestionnaire de l'asbl Ecovillage de Pincemaille, qui a été chargée de la gestion du domaine par son propriétaire.

"Après le Covid, la question était: pourquoi, au lieu de dépenser de l'argent pour mettre les gens dehors, ne construirions-nous pas une solution pour que les gens, qui n'ont pas les moyens de s'acheter un terrain, une maison, ou de louer un appartement, et de les rassembler avec un autre monde, celui de gens qui cherchent à se loger différemment?"

Assainir le site

Le travail a débuté par un énorme nettoyage: 300 tonnes de déchets ont été évacués en deux ans. Des contacts avec tous les résidents ont été établis, invités à se remettre en ordre de paiement. Des procédures ont été entamées pour expulser les occupants problématiques. Depuis sa reprise en mains, l'intégralité des revenus locatifs est réinjectée dans le domaine.

©U.P.

Aujourd'hui, l'assainissement se poursuit et, en parallèle, Alexia et Yannis s'attèlent à créer des liens entre résidents. Une fête des voisins a attiré du monde sous le préau le week-end dernier, cœur d'un domaine beaucoup plus présentable et où bien des résidents sont rompus à l'exercice du tri sélectif, comme en témoigne un point d'apport nickel. Le temps des montagnes de déchets semble révolu, même si parfois un dépôt sauvage rappelle que tout n'est pas devenu rose du jour au lendemain à Pincemaille. Des "indésirables" squattent ou ont squatté très récemment, comme en témoignent des monceaux d'ordures sur une parcelle récemment évacuée ou des bâches noires occultant la vue d'une autre, encore occupée. Parfois, les choses tournent mal, comme en atteste l'attelle que porte Yannis à sa main gauche.

"Briseuse de rêve"

Autre obstacle: les relations avec la commune d'Estinnes,

"qui s'est déclarée en briseuse de rêve"

, grince Alexia.

"On aurait aimé une petite ouverture d'esprit, car on va plus vite et plus loin dans la collaboration que dans la confrontation."

Mais s'il faut partir en guerre, qu'il en soit ainsi:

"le challenge est intrigant et intéressant. Cela nous donne encore plus envie de se battre. Nous créons un nouveau monde."

Un projet qui a ses alliés, de résidents actuels, qui participent bénévolement à l'entretien du domaine, au député Jean-Luc Crucke, venu visiter les lieux et porter ses encouragements, le mois dernier. L'intérêt est réel puisqu'une dizaine de porteurs de projets ont déjà répondu présents à une visite du site samedi prochain, afin d'éventuellement prendre part à l'utopie collective, qui comprendrait 200 logements légers, des potagers collectifs, un centre de formation, une école du dehors, une forêt riche en biodiversité...

Le chemin sera long et parsemé d'embûches. Mais Alexia et Yannis sont confiants: "on pense que ça fonctionnera, et que dans dix ans, ce sera merveilleux." A voir s'ils pourront convertir les autorités locales estinnoises à leur projet, après avoir fait leurs preuves. Mais une victoire a déjà été acquise: rendre de la dignité au bois de Pincemaille et à ses résidents. Reste à la consolider.