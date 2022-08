Les meilleures créations florales réunies au Roeulx pour la 59e édition du concours de roses nouvelles

Les jardins de l’ancien hospice Saint-Jacques seront à nouveau fleuris les 3 et 4 septembre prochains à l’occasion du 59e concours de roses nouvelles du Roeulx. Tout au long des deux jours, il sera possible de découvrir 800 variétés de roses et près de 5 000 rosiers. Des détenteurs de roses venant du monde entier présenteront leurs créations et seront jugés par un jury d’experts. A l’issue du concours, les jardins de Saint-Jacques ouvriront leurs portes au public. Dans le même temps, de nombreuses activités culturelles seront organisées.

En prélude du concours du samedi, un atelier de découverte du yoga sera organisé dans les jardins de l’ancien hospice Saint-Jacques de 18h à 19h15. Le lendemain, une visite guidée de découverte des nouvelles roses aura lieu à 11h et 16h30. La journée de dimanche sera beaucoup plus chargée puisque pas moins de trois activités seront au programme. Il y aura d’une part l’organisation d’un atelier de dessin botanique de 9h à 12h30. Les visites guidées reprendront ensuite de plus belle à 11h et 16h30. La journée se terminera en musique avec les concerts du duo Douyez de 14 à 15h20, du duo Sorâm de 14h40 à 16h40 et d’Incognito de 16h à 17h20. Ils se tiendront dans la roseraie de l’ancien hôpital Saint-Jacques.

Tout au long du week-end, le public aura également son mot à dire dans le concours puisqu’il élira la rose la plus jolie et parfumée du concours dans le cadre du grand prix du public de la rose. Concours de photographies, ateliers créatifs et ventes de rosiers complèteront le programme du week-end.

L’entrée sur les lieux sera totalement gratuite. Certains ateliers, non-obligatoires seront tout de même payants. Bar et petite restauration seront disponibles également.