L’ambiance familiale de l’apéRhodien de retour au square Mabille le 9 septembre

Le square Mabille sera animé le vendredi 9 septembre prochain à l’occasion du retour de l’apéRhodien. Pour sa sixième édition, l’événement se voudra toujours aussi familial et tourné vers la jeunesse. Châteaux gonflables, bar à bières et à champagne et activités musicales seront au programme de 18 à 22h. Plus de 2 000 personnes avaient répondu présent lors des trois dernières éditions, une affluence que les organisateurs comptent encore augmenter.

©Jean Leclercq

Ce n'est autre que l'asbl Les amis du Roeulx qui sera une fois de plus aux manettes de l'événement qui rassemble une bonne partie de la population du Roeulx. "L'événement est né un peu par hasard, il y a quelques années, lorsque nous avions mis en place une buvette dans le square Mabille. De nombreuses personnes étaient alors venues boire un verre dans une ambiance festive et familiale. Nous avions alors décidé de créer un vrai événement pour rassembler les habitants du Roeulx et des alentours", confie Emmanuel Dubois, vice-président de l'asbl Les amis du Roeulx.

Fort d'un succès grandissant ces dernières années, l'événement sera une nouvelle fois axé sur la jeunesse et sur son esprit familial. "Lors des trois dernières éditions, nous avions attiré plus de 2 000 personnes. Nous espérons que l'événement prendra encore plus d'ampleur ce 9 septembre tout en restant familial et convivial. Nous œuvrons encore pour le développer. A ses débuts, nous n'avions par exemple qu'un seul foodtruck. Cette année, il y en aura quatre. Nous identifions systématiquement les petits hics pour les corriger ensuite", poursuit Emmanuel Dubois.

©Jean Leclercq

L'asbl Les amis du Roeulx ne s'occupe pas uniquement de l'apéRhodien mais de bien d'autres événements, en lien avec la jeunesse, également. "Cela fait plus de dix ans que l'asbl est en place", indique Emmanuel Dubois. "Notre volonté est de pouvoir organiser des activités pour les jeunes. Nous subsidions en ce sens d'autres asbl ou organisons régulièrement des voyages culturels à l'étranger. Nous avons ainsi pu emmener des jeunes à Dublin, Londres ou encore Cracovie où ils ont notamment pu se rendre dans les camps de concentration d'Auschwitz."

Plusieurs autres projets vont voir le jour dont notamment le financement d’une partie du voyage des élèves de l’école George Price au Canada. Après cela, l’association lancera un appel à projets en lien avec la jeunesse. L’objectif étant de pouvoir aider davantage d’associations à mettre en place des activités pour les plus jeunes.

©Jean Leclercq

Lors de l’apéRhodien du 9 septembre, les écoles ne seront pas non plus oubliées puisque les multiples châteaux gonflables leur seront accessibles avant l’ouverture de l’événement à 18h.