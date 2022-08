Les artisans, commerçants et producteurs du Roeulx se donnent rendez-vous à la 3e édition du comptoir rhodien

Les produits locaux des artisans, commerçants et producteurs du Roeulx seront une nouvelle fois mis à l’honneur lors de la troisième édition du comptoir rhodien. Mis en place en septembre 2019, juste avant la crise sanitaire, l’événement a pour but de rassembler les commerçants, artisans et producteurs lors d’une journée qui leur est dédiée. 14 stands ont déjà répondu présent. D’autres devraient suivre avant le début de cette troisième édition qui aura lieu le 16 septembre prochain de 15h à 20h.

Alors que certains commerçants sont des habitués de l'événement, d'autres profitent de ce rassemblement pour se faire connaître. "Des éditions lights avaient été proposées lors de la crise sanitaire, qui ne permettait notamment pas de mettre en place des dégustations. Cela avait tout de même super bien fonctionné. Chaque année, l'événement offre également l'occasion aux nouveaux commerces de l'entité de participer pour se faire connaître", indique Virginie Kulawik, échevine du Commerce au Roeulx. "Pour cette troisième édition, c'est le comptoir du grainetier, installé à la chaussée de Mons, qui viendra présenter ses produits. Le miel fera quant à lui son retour. Après quelques années de mauvaises récoltes, deux producteurs seront en effet présents."

Organisé deux fois par an, une fois à l'automne et une fois au printemps, le comptoir rhodien pourrait changer légèrement à l'avenir. "Nous envisageons d'organiser l'événement une fois par an au Roeulx et une seconde fois dans un des villages de l'entité", confie Virginie Kulawik. "Ce changement n'est qu'au stade du projet actuellement. Nous allons aller à la rencontre des commerçants pour voir si cela pourrait les intéresser. L'objectif serait d'apporter une certaine proximité avec les citoyens des villages dont le déplacement vers Le Roeulx n'est pas toujours évident."

En attendant, les commerçants, artisans et producteurs sont attendus dès 15h sur la place de la Chapelle. A 17h, l’échevine du Commerce, Virginie Kulawik, et l’ensemble du collège communal offriront le verre de l’amitié. L’événement prendra fin à 20h. Des animations pour enfants et des grimages seront mis en place pour occuper les plus jeunes pendant que les parents font leurs emplettes.

A noter qu’il est encore possible pour les commerçants de s’inscrire auprès du service infocom de la Ville du Roeulx, joignable au 064/310.760. A l’heure d’écrire ces lignes, les commerces suivants participeront à cette troisième édition du comptoir rhodien : Apiculture Aerssens Père & Fils, Cellier Jocunditas PH Vins, Des ciseaux aux couteaux, Esse R Artisanat, Final’Kut, Imprimascrap, La Grimaudière, Le comptoir du grainetier, Miel de Gottignies, Poissonnerie Legrand Bleu, Spar, Dormageo et La Taverne du XVIIIe siècle.