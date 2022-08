7 semaines d’activités au centre de vacances d’Hennuyères sur le point de prendre fin

Pas toujours facile d’occuper ses enfants pendant les vacances. Les habitants de Braine-le-Comte ont la chance de pouvoir s’appuyer sur le centre de vacances communal d'Hennuyères pour leur proposer de multiples activités. Cette année, l’asbl Récréa’Braine en reprenait les rênes pour la première fois. Malgré les craintes du début, le succès a finalement été au rendez-vous puisque 100 à 150 enfants sont venus quotidiennement dans le centre de vacances tout au long des sept semaines d’activités.

Pour sa première, l'asbl Récréa'Braine a repris les fondamentaux du centre de vacances tout en y apportant son lot de nouveautés. "Notre volonté était vraiment d'inclure les enfants dans les différents projets, de leur conception à leur réalisation", indique Pierre-Yves Hubaut, président de l'asbl. "Nous avons fait venir des animateurs externes comme des magiciens, avec qui les enfants pouvaient créer un spectacle, tout en impliquant également notre personnel. La fête de clôture a eu lieu hier. A cette occasion, tous les enfants de différents âges ont pu se mélanger et profiter des stands mis en place, clôturant ainsi les sept semaines d'activités du centre de vacances."

Il n'est pas toujours facile de reprendre la gestion d'une véritable institution à Braine-le-Comte. Pour sa première, l'asbl Récréa'Braine tire un bilan très positif malgré quelques craintes au départ. "Je suis vraiment content", annonce Pierre-Yves Hubaut. "J'avais quelques craintes concernant l'après covid. Nous ne savions pas si les parents seraient enclins à nous faire confiance en déposant leurs enfants. Il n'était pas non plus facile de reprendre la gestion du centre de vacances. Finalement tout s'est très bien passé, nous avons même dû créer des groupes supplémentaires pour pouvoir accueillir les 100 à 150 enfants quotidiens. Une semaine d'activités supplémentaires était également proposé, de quoi ravir les parents qui pouvaient faire les courses de la rentrée sans leurs enfants. De mon côté, je faisais partie du centre de vacances étant plus jeune. En reprendre les rênes me procure donc certaines émotions."

Habituée à organiser des animations pendant les vacances, l’asbl s’est donc rapidement mise dans le bain pour reprendre avec brio la gestion du centre de vacances. Ce changement de gestion avait vu le jour suite à la volonté du collège communal de ne laisser qu’une asbl s’occuper de l’ensemble des stages de vacances. Récréa’Braine s’occupait déjà de celles de Pacques et d’hiver, il était donc tout naturel qu’elle reprenne également celles d’été.

Tout au long de l’année scolaire, l’asbl œuvrera dans l’ensemble des écoles communales de l’entité pour gérer les temps de midi, les garderies, l’étude, les cours de néerlandais et de natation ainsi que les conférences pédagogiques. Une manière d’uniformiser la prise en charge des élèves dans les différentes écoles garantissant une équité entre eux.

Pour mener à bien ses différentes tâches, l’asbl peut compter sur une équipes d’environ 40 personnes composée de salariés, bénévoles, étudiants et ALE. Elle peut également compter sur les subsides de l’ONE pour mettre en place ses différentes activités. Après ce premier succès à la tête du centre de vacances, elle remettra le couvert l’année prochaine.