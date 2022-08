Ecaussinnes : Le dossier de reconnaissance de l’asbl Ecausports comme centre sportif agréé prochainement relancé

Depuis 2013, l’asbl Ecausports gère les activités sportives sur Ecaussinnes et notamment la gestion du hall polyvalent. Actuellement en contrat de gestion avec la commune, sa reconnaissance en tant que centre sportif agréé se fait encore attendre. Ce projet faisait pourtant partie des promesses électorales de l’ensemble des partis en lice lors des dernières élections. Un manque d’avancée qui a le don d’énerver le conseiller d’opposition, Sébastien Deschamps. Du côté de l'échevin des sports, Julien Sluys, on se veut toutefois rassurant : le dossier n'est pas tombé aux oubliettes, bien au contraire.

"J'aimerais voir des avancées concrètes dans ce dossier de reconnaissance de l'asbl Ecausports", indique Sébastien Deschamps. "L'asbl n'étant toujours pas reconnue en tant que centre sportif agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il ne peut pas bénéficier de subsides. Ces derniers pourraient être d'une aide précieuse dans la prise en charge des frais de personnel notamment. Cela fait neuf ans que l'asbl a été créée mais les avancées se font encore attendre. A l'aube de la rentrée sportive, il est temps que cela change."

Cet important dossier faisait pourtant partie des promesses électorales de l'ensemble des partis lors des élections précédentes. Il avait également été intégré dans la déclaration de politique générale de l'actuelle majorité. "Nous sommes déjà en août 2022 et le temps passe. Il reste encore pas mal d'étapes avant que cela ne se concrétise. Je pense qu'il faut attaquer ce dossier resté depuis trop longtemps dans les cartons pour espérer le voir aboutir au plus vite. Ecausports reste pour l'instant uniquement à charge communale alors que de nombreux subsides sont à saisir", ajoute Sébastien Deschamps.

Un dossier qui aurait déjà pu être réglé sans de nombreuses péripéties qui ont ralenti les démarches. "Le dossier date de l'année dernière. Nous devions rencontrer l'inspecteur du Hainaut mais plusieurs contretemps ont repoussé puis annulé le rendez-vous", explique Julien Sluys, échevin des Sports à Ecaussinnes. "Entre-temps, je me suis occupé d'un important dossier en répondant à un appel à projets pour la rénovation énergétique du hall sportif. Nous avions réalisé une étude avec Igretec avant de soumettre notre candidature. Nous devions recevoir le verdict de l'appel à projets à la fin juin mais nous attendons toujours. J'espère que les nouvelles seront bonnes de ce côté-là."

En plus de répondre à cet appel à projets, l'échevin s'est chargé de trouver un local pour les mouvements de jeunesse locaux. Des dossiers plus urgents dans lesquels les deadlines sont bien présentes. "Le travail au sein de l'asbl est réalisé par les bénévoles. Je n'hésite pas non plus à les aider quand cela est nécessaire. La reconnaissance en tant que centre sportif agréé contribuera uniquement à l'obtention de subsides pour le recrutement d'un coordinateur. Ce recrutement engendrera également des coûts pour l'asbl puisque le subside ne couvre pas tous les frais. Le dossier est donc moins urgent mais nous ne l'oublions pas pour autant. Il sera relancé très prochainement", conclut Julien Sluys.