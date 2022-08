Binche : Militaire depuis plus de 20 ans, Raphaël s’est lancé récemment dans la… massothérapie

C’est fin 2020 que le déclic s’est réalisé dans la tête de Raphaël. Militaire de carrière, sportif accompli, il a accumulé les petits ou plus gros bobos depuis 20 ans. "Cela faisait quelques années que je me demandais d’où provenaient ces douleurs mais surtout comment les atténuer", commente le Binchois. « Par curiosité, je me suis rendu dans un centre de massothérapie pour me faire masser et j’ai accroché directement. Je me suis aussi rendu compte que cela me plairait d’exercer moi-même ce métier et je me suis formé en conséquence. D’abord un peu pour le fun, ensuite, de manière beaucoup plus sérieuse afin d’obtenir mon agrégation qui me permet d’exercer."

Depuis juin dernier, Raphaël a donc fondé sa société de massothérapie. "J’apprécie particulièrement prendre soin des autres et faire en sorte qu’ils se sentent bien en sortant d’une séance."

Même si, au départ, Massosport, le nom de la société de Raphaël s’adresse de facto aux sportifs, tout le monde peut profiter de ses massages. "Parmi ma clientèle, j’ai bien entendu des sportifs de tous niveaux mais aussi des ouvriers, des employés de bureau… Quelle que soit la profession que l’on exerce ou le sport que l’on pratique, on a tous des petits bobos à soigner, des élongations passagères ou des contractures. C’est là que je peux agir et soulager le patient qui vient me voir. Pour les plus grosses blessures, c’est au kiné de s’en charger."

Selon Raphaël, le job d’un kiné et celui d’un massothérapeute sont complémentaires. "Il y a des kinés qui proposent des massages mais souvent, ils manquent de temps pour les faire donc ils renvoient leurs patients vers un massothérapeute. Et l’inverse est également vrai. Si quelqu’un vient me voir avec une pathologie plus lourde, je ne prends pas de risque et le renvoie vers un kiné. Les massothérapeutes sont là pour soulager la douleur, les kinés pour la soigner."

Le rêve de Raphaël, ce serait d’intégrer le staff médical d’un club sportif professionnel voire plus haut encore. "Je me verrais bien avec les Diables Rouges", plaisante-t-il à moitié. "Même si je pratique plusieurs sports comme le vélo ou la course à pieds, le foot est mon sport de prédilection et j’aimerais intégrer une équipe, quel qu’en soit le niveau."