La Louvière: les habitants du Lait Beurré réclament un changement dans la loi

Il avait fallu tenir bon. Mais en mars dernier, les habitants de la rue Lait Beurré, à Houdeng, apprenaient que des aménagements provisoires étaient prévus afin de mettre fin aux inondations dont ils étaient régulièrement victimes. Une solution définitive est quant à elle dans les cartons mais les autorités communales avaient préféré privilégier l’urgence.

Pour ce faire, deux conventions avaient été signées avec d’une part un agriculteur, propriétaire du terrain responsable de coulées de boue, et d’autre part un propriétaire privé. La première convention autorisait la ville à installer sur le terrain des ballots de paille, la seconde à aménager un chenal destiné à canaliser les eaux vers le domaine public, et ensuite le bois situé en contrebas de la rue Lait Beurré.

Des propositions qui avaient rendu espoir aux riverains, qui souhaitent malgré tout aller plus loin. Afin que leur calvaire ne puisse pas toucher d’autres personnes, une pétition a été déposée à la chambre. Didier Galot, riverain et auteur de cette dernière, craint en effet que leur expérience ne se reproduise compte tenu des changements climatiques. Il souhaite aujourd’hui que la loi soit modifiée afin de devenir plus contraignante.

"Les ruissellements venant des champs est souvent un des problèmes d'inondation. Ces dossiers sont traités par la mise en place de fascines, de fossés, de haies ou autres dispositifs sur les conseils la cellule Giser qui vient sur place étudier les lieux. Le cas de figure le plus courant est qu'agriculteurs, communes, GISER, riverains se mettent ensemble pour trouver des solutions le plus souvent pris en charge par la RW", explique-t-il.

"Le problème est qu'il n'y a aucune "contrainte" pour l'exploitant agricole de devoir coopérer, ensuite le code civil article 640 est fort bloquant pour les riverains qui habitent plus bas que les champs. L'unique contrainte est un danger immédiat." Il avait fallu aux riverains prendre leur mal en patience et tenir bon afin que la ville ne lâche pas l'affaire et trouve un terrain d'entente avec l'agriculteur, d'abord peu enclin à négocier.

Conclusion, à plusieurs reprises, les jardins, cours, maisons et rues se sont retrouvées sous eaux. "Le bourgmestre a dû négocier des mois durant pour obtenir une coopération de la part de l'agriculteur laissant ainsi des maisons de citoyens sans protection. Il faut donc que les citoyens aillent au tribunal avec des avocats, des expertises, des procédures longues et coûteuses pour un problème qui peut être facilement résolu. La plupart du temps cela se passe bien mais la loi ne prévoit rien en cas de non-coopération de l'agriculteur."

Le riverain estime avoir le droit de jouir de ses biens et réclame du changement : "nous demandons dans la loi une certaine forme de "contrainte" de coopération des propriétaires terriens quand leurs terrains inondent des habitations, des rues, des jardins et que ce fait est prouvé. Nous demandons aussi que la possibilité soit laissée aux communes d'agir dans l'urgence pour protéger ses concitoyens sans la demande de permission. L'urgence n'attend pas la permission d'un agriculteur réticent."

Pour qu’elle soit examinée, la pétition doit cependant obtenir 25 000 signatures d’ici le 31 décembre 2023. À ce jour, elle n’en rassemble que 12.