Une journée festive pour le premier anniversaire de la Grainothèque de Seneffe

En septembre 2021, le concept de la Grainothèque naissait à la bibliothèque de Seneffe. Un concept qui est né à partir d'une simple réflexion d'échange pour et autour de la nature. "Son principe est très simple", nous explique Nicolas Dujardin, échevin seneffois des Bibliothèques. "Les citoyens sont invités à venir déposer leurs graines dans un meuble spécifiquement dédié aux graines de fleurs ou de plantes, de légumes. Ces mêmes citoyens ou d'autres peuvent ensuite prendre d'autres graines. Il s'agit d'un véritable lieu d'échanges au sein même de la bibliothèque."

Un lieu d'échanges qui a son petit succès depuis un an. "Un succès difficile à chiffrer puisque les échanges de graines ne sont pas comptabilisés mais on a pu constater un certain "trafic" autour de la grainothèque et plusieurs événements et conférences ont été organisés autour de la grainothèque durant l'année écoulée. Posséder un tel outil au sein de ntre réseau de bibliothèque était vraiment important pour nous. Il s'agit en effet d'un nouvel angle d'ouverture au citoyen."

Le 17 septembre prochain, la Grainothèque fêtera son premier anniversaire avec une journée festive. Plusieurs animations seront organisées à la bibliothèque de Seneffe dont un spectacle pour enfants, un atelier d'initiation à la lactofermentation pour adultes et d'autres ateliers créatifs pour enfants.

Toutes les infos sur le site de la commune de Seneffe.