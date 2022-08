Le Jardin des Contes de retour en mode normal à Bracquegnies avec Julie Compagnon en tête d'affiche

Lancé en 2016 et après une édition 2021 en mode mineur dû au covid, l'événement "Le Jardin des Contes" sera de retour à Bracquegnies le samedi 10 septembre prochain dans une version "normale" avec notamment Julie Compagnon en tête d'affiche et de nombreux conteurs pour petits et grands.

Depuis six ans à la même période, Myriam Pegoretti et Alain Danhiez accueillent, le temps d'une soirée féérique, de nombreuses personnes dans le cadre du "Jardin des Contes". Un événement qui a lieu... dans le propre jardin des organisateurs dans un but strictement non lucratif. "En réalité, tous nos bénéfices engendrés par cette soirée sont reversés à deux associations de la région à savoir l'asbl Tous ensemble pour Lyséa et les Petits paniers du Coeur, active à Saint-Vaast", nous explique Myriam Pegoretti. "On fait tout ça pur les autres, on ne garde rien pour nous. Au départ on avait organisé cet événement dans le cadre de Cap 48 pour la petite Lyséa, fille d'un membre de la société des gilles de Bouvy, qui souffre d'une maladie rare."





L'année dernière, la crise du coronavirus était encore active et a perturbé le bon dérulement de l'événement. "On a pu l'organiser mas dans des conditions très contraignantes avec notamment le service à table. Ici, les gens seront véritablement libres de leurs mouvements et je pense que ce sera bien plus convivial."

Au programme du Jardin des contes 2022, bien entendu, des... contes. "Il s'adresseront à la fois aux enfants et aux adultes. Mais nous recevrons également Julie Compagnon et son nouveau guitariste. Les comédiens Cowan et Bardala feront quant à eux le show en fin de soirée. C'est eux qui animent notamment le site d'Aubechies et on peut s'attendre à tout avec eux."

Plus d'infos sur le site Internet du Jardin des Contes.