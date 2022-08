Tourisme en vogue sur le canal du Centre historique

Avec des températures régulièrement au-dessus de la barre des 30 degrés, l’été a été particulièrement chaud. Un point positif pour les gestionnaires d’activités en plein air, qui ont souvent vu leur fréquentation partir à la hausse. C’est notamment le cas du côté des attractions touristiques gérées par l’asbl Voie d’Eau du Hainaut.

Le canal du Centre a notamment été choisi par bon nombre de promeneurs désireux de passer un moment en famille ou entre amis. "La saison n'est pas encore terminée mais les premières tendances sont effectivement très positives", confirme Nicolas Matloka, en charge de la communication pour l'asbl. "Entre la crise sanitaire et les conditions météorologiques défavorables de l'an passé, les deux dernières années avaient été un peu plus difficile."

Cet été, plus aucune restriction sanitaire n'était imposée. "Nous sommes revenus à la jauge maximale pour nos croisières sur le canal du Centre Historique. Nos bateaux électriques connaissent également un vif succès, mais étonnamment, c'était déjà le cas l'an dernier. Les conditions météos nous aident énormément et le fait de pouvoir se protéger sous les tentes solaires mises à disposition nous permet de ne pas souffrir d'annulation en cascade."

Le premier bilan est donc extrêmement positif. "On s'attend à faire l'une de nos meilleures saisons, si pas la meilleure. Nous espérons que le soleil restera à nos côtés ces prochaines semaines mais on rappelle que les croisières ou la visite de l'ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu peuvent être une chouette activité malgré une météo plus maussade puisqu'elle se déroule à l'abri."Ces deux visites peuvent se faire jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les bateaux électriques sont quant à eux en location jusqu'à la fin du mois de septembre.