Chapelle-lez-Herlaimont : Le domaine de Claire-Fontaine fait carton plein

La zone de baignade et le mini-golf sont les deux activités les plus prisées de cet été.

Ces dernières semaines, voire derniers mois, ont été fortement marqués par la chaleur. Pour se rafraîchir, de nombreuses personnes ont donc opté pour le domaine de Claire-Fontaine à Godarville (Chapelle-lez-Herlaimont) qui propose notamment un vaste espace de baignade et de jeux. Après deux années marquées par la crise sanitaire, le domaine revit véritablement grâce à cette importante affluence lors des vacances d’été.

Après une année catastrophique, le domaine de Claire-Fontaine se refait donc une nouvelle jeunesse. "Ces deux dernières années, en raison de la crise sanitaire, nous ne pouvions pas accueillir plus de 500 personnes sur l'ensemble du domaine", indique Nicolas Matloka, porte-parole du domaine de Claire-Fontaine. "En 2020, nous avions donc dû refuser de nombreuses personnes. L'année dernière était quant à elle catastrophique en raison d'une météo défavorable. L'affluence de cet été est donc bien plus importante. L'ensemble du domaine peut accueillir environ 3 000 personnes même si nous ne fixons pas vraiment de limite. Nous sommes parvenus à plusieurs reprises à accueillir plus de 2 000 personnes ces dernières semaines. Le beau temps et l'absence de restriction sanitaire ont bien entendu joué."

Parmi les nombreuses activités du domaine, certaines ont davantage le vent en poupe. "Au vue des fortes chaleurs, la zone de baignade et son aquapark, géré par Xtreme Adventure, attire évidemment les foules", confie Nicolas Matloka. "Des créneaux d'une heure sont mis en place et peuvent accueillir jusqu'à 70 personnes simultanément. Je n'ai pas les chiffres exacts mais je pense que chaque créneau affiche presque systématiquement complet. Le mini-golf est également fortement prisé cette année. Les plus jeunes viennent en famille y jouer tandis que lorsqu'ils sont un peu plus indépendants, ils se tournent davantage vers la zone de baignade."

Les chiffres d’affluence de cette saison d’été ne sont donc pas encore connus mais risquent bien d’être très positifs. Il ne reste cependant que quelques semaines pour en profiter. Le domaine de Claire-Fontaine possède en effet un espace de baignade naturel qui doit donc fermer ses portes le 15 septembre. Les autres activités auront encore lieu jusqu’au 30 septembre. Avis aux amateurs…