La nouvelle aire de jeux de Besonrieux bientôt terminée

D'ici quelques semaines, les travaux en cours rue de Mignault à Besonrieux seront terminés et les enfants du village, mais aussi les adultes, pourront profiter de la nouvelle aire de jeux.

"C'est vers la fin septembre que les travaux devraient se terminer", nous a indiqué le bourgmestre Jacques Gobert qui a pu visiter le chantier.

Un chantier qui a pris un peu de retard par rapport au calendrier initial à cause de problèmes de livraison du matériel.

En plus de l'Agora Space "classique", l'aire de jeux sera équipée de tout un ensemble de mobiles sportifs pour les adultes mais aussi d'autres mobiles de jeux pour les enfants. Le tout sur un tapis d'herbe synthétique du plus bel effet. "Situé à coté de l'école communale de Besonrieux, cet espace permettra aux jeunes de jouer en toute sécurité à l'extérieur!" a communiqué le bourgmestre sur les réseaux sociaux. "Un espace a également été prévu pour les sportifs, avec des appareils de fitness et un terrain multisports Enfin, la mobilité à été repensée afin que les parents puissent déposer leurs enfants, notamment à l'école, en toute sécurité. "

©K.M.

A noter que l'aire de jeux sera accessible aussi aux personnes à mobilité réduite.

L'aire de jeux de Besonrieux n'est pas la seule à avoir eu un peu de retard dans l'entité de La Louvière. Ainsi, si le terrain synthétique de football attendu depuis des années par les nombreux jeunes qui fréquentent le SP Bracquegnies est désormais praticable, son inauguration officielle devra attendre encore un peu. Les filets pare-ballons sont en effet encore à placer derrière les buts.