La place de l’Hôtel de ville de Chapelle-lez-Herlaimont accueillera le festival aux multiples facettes de Place en Scène

Concerts et arts de la rue seront à l’honneur les 9 et 10 septembre prochains.

L’art sera à l’honneur à Chapelle-lez-Herlaimont les 9 et 10 septembre prochains à l’occasion de l’événement "Place en scène", le festival aux multiples facettes. Pour cette sixième édition, concerts, spectacles de rue, animations diverses ou encore villages des associations seront mis en place sur la place de l’Hôtel de ville. L’événement sera organisé par le centre culturel de Chapelle-lez-Herlaimont et sera entièrement gratuit.

Le festival aux multiples facettes de Place en scène commencera le vendredi 9 septembre prochain par plusieurs concerts. Ils commenceront dès 19h sur la place de l’Hôtel de ville. Au programme, les visiteurs pourront découvrir Dopamine, Alex devant les cimes et Rock en stock.

La journée du samedi proposera un programme plus fourni qui débutera dès 13h par un digestif’festif. Dans le même temps, un village des associations sera mis en place. Plusieurs spectacles d’art de rue animeront également la place de l’Hôtel de ville avec notamment le spectacle La Montagne des vrais majors et la petite chaperonne rouge de la compagnie artifice. Chorale et pièces de théâtre complèteront le programme de ce début d’événement avant de faire place au spectacle de dans pyrotechnique des enfants du feu à 20h30 et au concert de Pilgrims, qui reprendra le répertoire de Queen à sa façon, à 21h30.

Le festival sera entièrement gratuit. Il sera organisé par le centre culturel de Chapelle-lez-Herlaimont en collaboration avec la commune, la fédération Wallonie-Bruxelles, la province de Hainaut, la Région wallonne, Central, Win For Life, SudRadio ainsi qu’avec les commerçants chapellois.