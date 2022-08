Les carrières de Scoufflény à Ecaussinnes exceptionnellement ouvertes ce samedi 27 août pour deux visites guidées

Ecaussinnes est indissociable de ses carrières. Aujourd’hui, celles-ci façonnent une partie du paysage tandis que le petit granit (nom donné à la pierre bleue d’Ecaussinnes) est visible dans toute la région. Fermées en 1984, les carrières de Scoufflény seront exceptionnellement ouvertes pour permettre de découvrir l’un des anciens fleurons du village.

Souvent pris d’assaut par les baigneurs clandestins, le site d’environ 50 hectares pourra être découvert de manière totalement légale ce samedi 27 août. Les visiteurs pourront ainsi découvrir un plan d'eau de 11 hectares, allant jusqu’à 50 mètres de profondeur, plusieurs petits étangs, des zones humides, des friches plus ou moins sèches et des parties boisées à différents stades.

"L'ensemble présente également un grand intérêt biologique et accueille notamment plusieurs espèces d'amphibiens, trois espèces de reptiles et une avifaune riche", indique Sébastien Deschamps. "Les visites auront lieu à 09h30 et à 13h30 pour une durée de visite de deux heures environ. Le lieu de rendez-vous est fixé à la rue de Scoufflény à Ecaussinnes, en face du parc à containers."

Les participants sont invités à se munir de bonnes chaussures de marche. Les visites guidées seront accessibles à tous et toutes, originaires d’Ecaussinnes ou d’ailleurs. Pour participer, les volontaires devront s’inscrire au préalable auprès de Sébastien Deschamps, joignable par mail via l’adresse : synergie.ecaussinnes@gmail.com.