250 adeptes du crossfit dans l’enceinte de l’Abbaye de Bonne-Espérance

Il y a quelques mois, alors que quelques membres du Crossfit Hawks Nest de Buvrinnes sont en train de siroter une bière à l’abbaye de Bonne-Espérance, germe l’idée d’organiser une compétition de ce sport exigeant qui mêle, en gros, musculation et fitness. « On s’est renseigné auprès de l’amicale qui gère le site et on a commencé à travailler sur le projet il y a six mois », nous explique Adrien Clerbois, un des organisateurs de l’événement. « On avait l’intuition que cela pourrait intéresser certains athlètes et on ne s’est pas trompé ! »

Ainsi, à peine mise en ligne, la compétition était déjà soldout en catégories hommes et femmes solo. « On espérait 125 participants mais on a pu doubler le nombre d’inscriptions prévues ! De nombreuses pointures du crossfit belge seront ainsi de la partie et c’est plutôt gratifiant de voir que l’événement que l’on a imaginé attire ainsi du monde. Je pense que le cadre magnifique de l’abbaye a contribué au succès de l’événement. A notre connaissance, le fait d’organiser une compétition de crossfit dans un tel lieu constitue une première belge voire européenne. »

Les athlètes qui participeront à cet événement seront amené à concourir dans une grande partie du site de l’abbaye. « On espère vraiment faire de cet événement quelque chose qui perdure, certainement pas un one-shot. L’idée est d’à la fois organiser un événement sportif, compétitif et qui valorise le patrimoine de la région. »

Si la compétition est sold out et rassemblera la crème des adeptes belges du crossfit mais aussi quelques uns français, l’événement, dont l’entrée est gratuite, est aussi ouvert au public. « Le crossfit est un sport qu’on pourrait qualifier « à la mode » mais qui gagne toujours à être connu. Il y a cela dit de plus en plus de box (des salles d’entraînement dédiées au crossfit, ndrl) en Belgique et le sport se développe de plus en plus. On espère que des personnes qui ne connaissent pas ce sport pourront le découvrir ce samedi. »

Du point de vue logistique, les organisateurs du « Crossfit Abbey Throwdown » ont pu s’arranger avec ceux des fêtes des Moissons qui avaient lieu le week-end dernier et leur parking sera disponible aux athlètes comme aux visiteurs.