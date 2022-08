Avant la rentrée, Faites du Sport à Braine-le-Comte !

Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire. Avant que les professeurs ne sifflent le début des cours, ce sont les bénévoles des clubs de sport de Braine-le-Comte qui auront le sifflet en bouche pour la traditionnelle "Faites du Sport". A cette occasion, l’ensemble des participants auront l’opportunité de s’essayer aux multiples disciplines sportives présentes sur l’entité. Dans le même temps, l’Accueil Temps Libre, anciennement salon de l’extrascolaire, sera en fête et présentera ses différentes activités sous forme de fête foraine. Une aubaine pour les parents qui ne devront pas se rendre aux quatre coins de la Ville de Braine-le-Comte pour inscrire leur enfant au sport ou à l’une des activités extrascolaires de l’entité.

"Depuis 2007, la "Faites du Sport" permet aux enfants de s'essayer à de nombreux sports avant même de s'y inscrire. Ces tests peuvent ensuite les guider, ainsi que leurs parents, vers un sport qui leur convient vraiment", confie Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. "L'ensemble de la soixantaine de clubs sportifs ne sont pas présents lors de l'événement mais toutes les disciplines sont représentées. Cela va des traditionnels football et basketball aux sports de niche tels que les arts martiaux, la plongée ou encore la marche nordique qui rencontre un franc succès auprès des séniors."

Plusieurs sites seront consacrés au sport ce dimanche 28 août de 10 à 17h. Le champ de la lune, le Sportoase ainsi que la Balad’Arena seront prêts à accueillir les apprentis sportifs. Les rues des Postes et d’Horrues seront interdites à la circulation pour permettre à la mobilité active d’être mise à l’honneur. Rollers, cuistax, vélos et bien d’autres choses seront ainsi mis à la disposition des visiteurs, leur permettant également de relier les différents sites.

"Pour forcer les enfants à tester un maximum de sports, un système de brevet est mis en place. Ils récolteront ainsi des cachets après chaque test effectué. Une fois le brevet rempli, ils remporteront un sac de sport avec quelques goodies et brochures", indique Maxime Daye. "Lors des années sans covid, entre 450 et 600 sacs de sport étaient distribués aux enfants. Au total, on obtient une affluence allant de 2 000 à 4 000 personnes. C'est donc une grosse journée, très chouette, qui attend les citoyens."

Les enfants ne seront pas les seuls à s'essayer aux sports. Le but de l'initiative est en effet de lutter contre la sédentarité de l'ensemble des citoyens. Les séniors pourront donc également se familiariser avec des disciplines telles que la marche nordique. "Après la Faites du Sport, nous observons régulièrement des groupes de séniors qui se rendent au bois de la Houssière après s'être acclimater à la discipline lors de l'événement", conclut Maxime Daye.