Le collectif citoyen Jardin Albecq à la conquête de la friche de la Fosse Albecq de Braine-le-Comte Le collectif fait tout son possible pour tenter de préserver cet écrin de nature en le transformant en jardin collectif. F.D. ©D.R.

Alors qu’il est de plus en plus important de préserver la planète et la biodiversité, les projets immobiliers d’envergure se multiplient un peu partout en Belgique. De nombreux citoyens tentent régulièrement de préserver ces quelques écrins de nature pour ne...