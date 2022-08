Les pompiers du Centre ouvrent leurs portes en septembre

Durant le mois de septembre et tout début octobre, les casernes de Soignies, Brain-le-Comte, La Louvière et Binche vont successivement ouvrir leurs portes avec un tas d'animations pour petits et grands.

Etre pompier n'est pas donné à tout le monde. il en faut du courage pour oser s'aventurer dans des flammes ou dans des endroit, des situations périlleuses, dans lesquelles le commun des mortels n'oserait même pas poserun orteil.

Pourtant, tous les jours, ce sont eux qui sauvent des vies et qui bravent les dangers.

Ces prochaines semaines, les casernes de Soignies, Braine-le Comte, La Louvière et Binche vont successivement ouvrir leurs portes en ce mois de septembre en espérant susciter des vocations.

Le 3 septembre, la caserne de Braine-le-Comte seront ainsi accessibles au public dès 9h du matin avec des démonstrations diverses et notamment l'exposition de nombreux véhicules.

A la même date, à Soignies, le métier de sapeur-pompier pourra être découvert par les futurs cadidats en matinée. L'après-midi sera destiné au public avec là aussi des démonstrations spectaculaires, bar, petite restauration et château gonflable pour les plus jeunes.

Du côté de La Louvière, c'est le wee-end des 10 et 11 septembre, hasard du calendrier, que les portes de la plus grande caserne de la région s'ouvriront au grand public. Là aussi, la matinée du samedi sera réservée aux candidats sapeurs-pompiers mais dès 13h ainsi que toute la journée du dimanche seront destinées au grand public. Au programme, des démonstrations en live du métier de pompier et, là aussi, bar et petite restauration.

Enfin, à Binche, c'est le 1er octobre que la caserne de la rue de la Pépinière ouvrira ses portes.

A vos agendas donc !