Un Binchois expose à la Maison Losseau à Mons

Samuël Dionkre, alias Gib Lebon, est un artiste binchois qui apprécie particulièrement les ambiances sombres, décalées, teintées d'art nouveau et de décors fantastiques truffés de détails. Dans ce cadre, le Binchois et la Maison Losseau étaient faits pour se rencontrer. "Les contacts entre nous ont commencé il y a... cinq ans", se rappelle Samuël. "A l'époque, j'avais lancé une série de dessins anthropomorphes qui cadraient parfaitement avec la Maison Losseau et je les avait contactés pour leur montrer mon travail. Il leur avait plu et une idée de projet d'exposition est né."

Un projet qui s'est concrétisé en ce mois d'août. Les visiteurs de la Maison Losseau pourront ainsi, jusqu'au 2 octobre, admirer une quarantaine de dessins nés de l'imagination de Samuël. "J'ai créé 13 dessins originaux pour l'exposition en tant que telle et j'y ai rajouté ma série anthropomorphe inspirée par l'art nouveau ainsi qu'une vingtaine d'autres pour amener le visiteur dans mon univers qui peut être très différent de celui de l'expo originale."

©K.M.

On ne va pas aller jusqu'à dire que pour Samuël, cette exposition constitue une consécration, mais il s'agit là à coup sûr d'une belle avancée dans sa carrière. "J'ai déjà eu l'occasion d'exposer mes œuvres mais jamais dans un lieu culturel aussi prestigieux. Je travaille sur cette exposition depuis plusieurs mois mais honnêtement, je ne me suis rendu compte de la chance que j'avais que lorsque j'ai pu voir la mise en place de l'expo terminée. J'espère qu'elle va pouvoir m'ouvrir des portes comme cela a été le cas à chaque fois que j'ai exposé mes dessins. Lorsqu'on est artiste, on se fixe des petits objectifs et me retrouver exposé dans ce magnifique cadre, c'est clair que c'est émouvant. Je pense que le musée apprécie autant mon travail que je n'apprécie le musée. Il y avait donc une certaine réciprocité qui s'est installée entre nous."

©K.M.

Le tout dans le cadre magnifique de la Maison Losseau. "Les employés du musée m'ont rapporté que certains visiteurs, après avoir visité l'expo puis les lieux, revenaient vers l'expo pour tenter de comparer mes dessins à ce qu'ils avaient vu. Pourtant, je n'ai rien recopié du style de la maison, je m'en suis inspiré cela dit. C'est cela que je recherche en tant qu'artiste, susciter la curiosité des gens qui savent apprécier mon travail sans pour autant le connaître."

L’exposition est donc visitable jusqu’au 2 octobre du mercredi au vendredi de 10h00 à 18h00, le samedi de 13h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 17h00 à la Maison Losseau.