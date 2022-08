1000 m² dédiés au sport et la santé dans le nouveau bâtiment d’Ulteam à Bray

Le nouveau centre permet un suivi médico-sortif de A à Z et de 0 à 77 ans grâce à la trentaine de collaborateurs qui constituent Ulteam. Cela fait plusieurs années que le projet de Pierre Parmentier, préparateur physique bien connu dans le monde sportif de la région, et son associé Frédérique Houdart, osthéopathe louviérois, d’un grand centre médico-sportif était dans l’air. Il y a quelques années, le centre Ulteam naissait ainsi et un premier studio s’ouvrait en plein coeur de Binche. Il y a quelques semaines, le nouveau bâtiment, situé toujours dans l’entité binchoise mais à Bray ouvrait ses portes.