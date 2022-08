Zoom s’incruste dans les bibliothèques louviéroises

Née pendant le confinement, l'habitude de proposer des conférences via la plateforme Zoom dans les bibliothèques louviéroises a perduré. Pour cette nouvelle saison culturelle qui s'annonce, tout un programme de conférences et d'ateliers a même été mis en place. "Ce genre de communication a montré plusieurs avantages", nous explique Véronique Janzyk, chargée de communication pour les Bibliothèques Provinciales. "Tout d'abord, on peut inviter des auteurs et autrices qui sont parfois domiciliées assez loin sans devoir payer tout ce qu'impliquerait leur déplacement. Mais surtout cela permet de toucher un public qui n'a pas forcément l'habitude de se déplacer pour de tels événements. Les personnes à mobilité réduites, celles qui sont hospitalisées ou qui, pour une raison ou une autre, sont immobilisées. Nous laissons aussi la possibilité aux gens de venir au nouvel espace numérique du Gazomètre pour utiliser un des 27 ordinateurs et, ainsi, de ne pas être seul chez soi pur participer à la conférence et ainsi conserver une certaine convivialité."

Les écoles et les maisons de repos pourraient aussi, à terme, profiter de ces nombreuses conférences virtuelles ou ateliers d’écritures qui s’étalent sur toute la saison 2022/23.

Mais les événements des bibliothèques louviéroises ne se limiteront pas à des événements à distance. "On va aussi organiser des « vraies » rencontres avec des auteurs mais aussi des spectacles en colaboation avec Central et ce sur différents axes notamment ceux de l'inclusion numérique et la parentalité."

Tout sera présenté le 2 septembre prochain à la salle des fêtes d’Haine-Saint-Pierre.

Programme complet, infos et inscriptions au 0496/185643.