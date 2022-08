Drame de Strépy : Paolo F. reste en prison et reste inculpé de meurtre pour une des victimes

Drame au carnaval de Strépy, Lorena parle pour la première fois : "La mort de mes parents, de mon parrain, je n’y crois toujours pas"

Trois mois après le drame de Strépy qui a fait six morts à cause du chauffard, Lorena est toujours en mode survie. Elle se livre pour la première fois. Entre rage et désarroi...