La folie de Goldmanmania à Binche pour les Fêtes de septembre

Après deux non-éditions à cause de la pandémie, les fêtes de septembre seront de retour dans une version complète ces 9, 10 et 11 septembre. Le deuxième plus gros événement festif de l'année pur les Binchois après, bien entendu, le Carnaval, attire tradtionnellement énormément de monde.

Après la Suède, la Grande-Bretagne ou encore... la Belgique, le pays-thème de cette année n'est autre que la France.

L'artiste qui a été choisi pour incarner la tête d'affiche, c'est ainsi le groupe liégeois Goldmanmania qui, comme sn nom l'indique, reprendra les plus grands tubes de la star française Jean-Jacques Goldman. Il se produira le samedi 10 à partir de 20h30.

Le DJ belge Daddy K prendra la suite pour animer la Grand'Place.

Avant cela, tout le week-end, des bars, des animations, de la petite restauration seront proposés par les associations binchoises, toujours sur la Grand'Place, et une braderie se tiendra dans les rues commerçantes.

Le dimanche sera consacré, comme de coutume, aux enfants, avec un village d'animation qui leur sera consacré dans le parc communal.