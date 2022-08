Le 41e show aérien du club d'aéromodélisme d'Estinnes, c'est pour ce week-end !

Au programme, de nombreuses démonstrations de vol d’avions, d’hélicos, de drones ou de planeurs, bref, tout ce qui vole ! « On organise aussi des lâchers de bonbons pour les enfants et une tombola avec des modèles motorisés à gagner en plus de la buvette et de la petite restauration habituelle », nous explique Pascal Rivart, président du club. « On aurait bien aimé également faire un show pyrotechnique mais vu les conditions climatiques, on ne va pas prendre de risque vu que notre terrain est entouré de champs… On va cela dit l’adapter et n’utiliser que des pétards qui resteront au sol. »

Il s’agit donc de la 41e édition du show aérien du club. Un moment important pour le club puisqu’entre 300 et 400 personnes sont attendues tout le week-end entre 10 et 18h au iieu dit le Trou aux Chats à Estinnes « On essaye de faire de cet événement un moment convivial durant lequel on partage notre passion. Le club comprend une centaine de membres et n essaye de se faire connaître aussi et d’attirer des jeunes. Le problème, c’est qu’en général, ils préfèrent les jeux vidéo aux activités en extérieur et c’est de plus en plus difficile de les intéresser à l’aéromodélisme. Ce d’autant plus que dans leurs jeux, une fois que leur partie se termine, ils n’ont qu’à rappuyer sur le bouton pour recommencer. Mais en aéromodélisme, lorsque l’avion tombe, il faut le réparer et cela prend du temps avant de puvoir le faire à nouveau voler… Il faut savoir faire preuve de patience. »

Rendez-vous donc ce week-end des 27 et 28 août à Estinnes, l’entrée est gratuite !