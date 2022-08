La rue des Récollets à Binche à nouveau accessible à la circulatin dès ce samedi

"A quelques jours de la rentrée scolaire, nous avons le plaisir de vous signaler que la voirie des Récollets sera à nouveau ouverte à la circulation ce samedi" a communiqué la Ville de Binche.

C'est donc le soulagement qui prédomine pour les nombreux utilisateurs de cet axe permettant la traversée de Binche entre Mons et Charleroi.

Et à la ville de rappeler les travaux de sécurisation qui ont été effectués depuis le 10 juin, jour de l'incendie. "Parmi ces différents travaux, qui s'élèvent à 167.000 €, le nettoyage et déblai des éléments de toiture finalisés le 19 aout et la vérification des briques, pierres et éléments divers. Les éléments en risque de décrochage ont été enlevés ou scellés", continue le communiqué. "Les opérations de stabilisation du pignon sont en cours depuis ce mercredi 24 août et se termineront ce vendredi 26 août."

Le site ayant été sécurisé, la voirie des Récollets sera dont rouverte à la circulation, dans les deux sens, dès ce samedi. "A noter qu'à l'occasion de la réouverture de la voirie des Récollets, un dispositif sera mis en place afin que des piétons ne circulent pas au pied de l'édifice. Ce qui veut dire que le trottoir côté de l'édifice ne sera pas accessible."

A noter qu'un monitoring est également mis en place, son objectif est de prendre régulièrement des mesures du bâtiment (aplomb, mouvement, …) afin de vérifier que la sécurité des citoyens et des usagers de la voirie est garantie. "Depuis le début de ce dossier, la préoccupation principale de la Ville de Binche a toujours été la sécurité des citoyens."

Quant à l'avenir diu bâtiment en lui-même, il reste aujourd'hui en suspens.