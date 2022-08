Près d’un million d’euros nécessaires pour la rénovation de la rue des Ecaussinnes au Roeulx

La mobilité va être quelque peu perturbée aux abords de la rue des Ecaussinnes au Roeulx. Des travaux de rénovation de voirie ont en effet débuté ce mercredi 17 août. Deux phases sont prévues pour ce chantier. La première concerne le tronçon allant de la chaussée de Soignies à la Drève du Petit Château. La seconde ira de cette dernière jusqu’au Hameau de l’Enfer. Le montant total des travaux s’élève à près d’un million d’euros dont des subsides ont pu être obtenus dans le cadre du plan PIC.

"Les travaux avancent super bien", annonce Damien Sauvage, échevin des Travaux au Roeulx. "Ilsprévoient de refaire la voirie sur toute la largeur. Les trottoirs sont donc également refaits afin de les sécuriser davantage. Des chicanes seront mises en place pour réduire la vitesse des automobilistes. Chaque carrefour sera marqué par un asphaltage différent afin d'être vu et annoncé de loin. Plusieurs zones d'espaces verts complèteront la série d'aménagements."

Des travaux d'envergure donc qui étaient on ne peut plus nécessaire dans la rue. "La voirie comporte une conduite de production de la société wallonne qui devait être remplacée", indique Damien Sauvage. "Pas mal de maisons ont également été bâties récemment sans que des travaux d'aménagement ne soient entrepris dans la rue. Ces travaux permettront donc d'avoir quelque chose de stable et de sécurisé."

Pendant toute la durée des travaux, des déviations seront mises en place. Le plan de circulation est disponible ci-dessous. "Pour faciliter et réduire la durée des travaux, nous avions finalement opté pour une seule entreprise en charge des travaux, à savoir Wanty, et un seul cahier des charges. Les travaux apporteront vraiment une plus-value à la rue une fois terminés", conclut Damien Sauvage.