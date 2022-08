500 écoliers louviérois en tournage sur un terril pour Décrocher la Lune

Dans ce cadre, le 13 septembre prochain, plus de 500 élèves de l’enseignement communal louviérois se sont donné rendez-vous sur le terril du Quesnoy à Trivières. La raison ? Le tournage d’un mini film qui sera utilisé lors de l’événement.

Au total, dix écoles du réseau communal louviérois réparties sur toute l’entité participeront au tournage qui introduira l’histoire de la petite San, héroïne du spectacle dont la vie sera racontée au fil de différents panneaux et dont le film qui sera tourné le 13 septembre constituera l’introduction. « L’enthousiasme des écoles a réellement important », nous a confié Mélanie Dumoulin, responsable de l’asbl Décrocher la Lune. « Les 500 enfants qui participeront au tournage sont issus de classes de troisième et quatrième primaire car il fallait que cela corresponde à l’âge de l’héroïne au début de l’histoire. »

Il s’agira d’un véritable tournage de cinéma qui sera dirigé par l’acteur et metteur en scène Fabrice Murgia. « Il est rôdé à l’intégration de vidéo dans des spectacles vivants et tout sera fait de manière professionnelle avec plusieurs cadreurs et l’utilisation d’un drone notamment. On a choisi le terril du Quesnoy à Trivières pour plusieurs raisons logistiques. Tout d’abords, il dispose d’une grande partie végétale à sa base et, à son sommet, d’une large esplanade plate qui permettra, en plus des prises de vue variées, à de nombreux enfants de s’y trouver en toute sécurité. On pourra aussi mettre en place toute l’infrastructure nécessaire à un tel tournage avec des chapiteaux, un poste de secours etc… »

Et en cas de pluie le 13 septembre, eh bien… tant pis ! « Après le tournage, il faut compter un certain nombre de jours de post-production et le planning est très serré. On ne pourra pas se permettre d’annuler cette journée de tournage. S’il fait mauvais, on s’adaptera et les enfants seront invités à s’habiller en conséquence. »

En outre, les costumes que porteront les enfants auront été réalisés par les différentes institutrices et par les enfants eux-mêmes.

Le film tourné d’une durée approximative de trois minutes sera donc projeté en ouverture de la 8e édition de l’opéra urbain.