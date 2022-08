Les nouvelles rues de Braine-le-Comte nommées grâce à la participation citoyenne

La première rue soumise aux votes est la création de voirie située entre le 58 et 62 de l’avenue de la Houssière.

Certaines nouvelle rue de Braine-le-Comte cherchent encore à trouver un nom. La Ville a décidé de donner la possibilité aux citoyens de choisir le nom de rue qui leur serait donné. Un choix de trois propositions sera possible, respectant les prescrits légaux de la circulaire BeST Address. Des courriers explicatifs seront envoyés aux citoyens en ce sens. Les habitants n’étant pas riverains pourront quant à eux participer via le site internet de la Ville.

"Le collège communal souhaite permettre aux riverains d'un quartier, mais également à tout habitant intéressé par la démarche, de donner leur avis sur le nom des nouvelles voiries de l'entité ou sur les changements de noms de rue quand ceux-ci sont nécessaires", indique la Ville de Braine-le-Comte. "C'est pourquoi, les habitants sont d'ores et déjà invités, pour chaque nouveau nom, à voter pour leur préférence parmi trois propositions. Les noms proposés sont à chaque fois le fruit de la collaborateur entre un indicateur-expert, le collège communal et le groupe patrimoine de la Ville."

Pour donner leur avis, les riverains du quartier concerné recevront un courrier avec un talon réponse à compléter et à renvoyer par mail ou à déposer au sein de l’administration communale. Les non-riverains pourront quant à eux participer via le site internet de la Ville de Braine-le-Comte. Les riverains auront cependant plus de poids dans le choix final.

"Une fois le sondage citoyen clôturé, notre indicateur-expert soumettra les résultats au conseil communal, lequel marquera le choix final. Une communication plus large sera ensuite faite aux Brainois via nos médias officiels de communication", conclut la Ville de Braine-le-Comte.

Le premier choix pour les citoyens de Braine-le-Comte concerne la création de voirie entre les numéros 58 et 62 de l’avenue de la Houssière. Les choix proposés pour cette rue sont : Clos du Douaire, Clos de la Hayette et Clos des Wagonnets.