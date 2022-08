Le Walonie foodtruck Festival bientôt de retour à La Louvière et Mons

Après le succès de l'événement en 2021, le Wallonie Food Truck Festival a repris les routes de Wallonie déjà depuis le début de l'été. Après Fleurus, Sambreville ou Tournai, L'événement dédié, comme son nom l'indique, aux food trucks, fera escale à La Louvière les 2, 3 et 4 septembre prochains. Au programme, un festival de saveurs et une "éxplosion de découvertes gustatives" avec un grand choix de cuisine du monde. En sucré ou en salé, végétarien ou carnivore.

L'événement se déroulera, comme en 2021, sur la place Maugrétout les vendredi et samedi entre 12 et 22h et le dimanche entre 12 et 20h.

La liste des Foodtrucks sera bientôt publiée sur la page Facebook de l'événement, histoire de vous donner un peu plus l'eau à la bouche.

Si vous manquez l'événement à La Louvière, une séance de rattrapage se tiendra à Mons du 30 septembre au 2 octobre prochains sur la Grand'PLace. Les plus courageux pourront aussi se rendre à Arlon du 9 au 11 septembre.