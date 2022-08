La ligne ferroviaire Braine-le-Comte – Hal a bien pu rouvrir ce lundi

Bonne nouvelle pour les navetteurs empruntant la ligne ferroviaire Braine-le-Comte – Hal. Après un mois de travaux, la ligne a en effet pu rouvrir ce lundi. Un timing qui tombe à pic pour la rentrée scolaire. 11 millions d’euros ont été nécessaires à la remise à neuf de la ligne. Le plus gros des travaux consistait en la construction de murs de soutènement et à l'entretien de six tunnels/ponts dont trois sont situés à Tubize et trois autres à Braine-le-Comte.

"Nous avions fait le point avec les ingénieurs en fin de semaine. Ils m'avaient indiqué qu'il n'y avait pas de surprise à attendre ce lundi. Il y a eu un léger retard suite à un problème d'asphaltage, empêchant la remise en service d'un point d'arrêt jeudi mais le trafic a tout de même pu reprendre ce matin", indique Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.

Des délais très strictes avaient été imposés aux ouvriers pour que la réouverture de ce lundi puisse être effective après un mois de travaux. Plusieurs dizaines de personnes se sont donc mobilisées, souvent 24h/24, pour mener rapidement à bien le chantier. Une manière optimale de travail avait également été trouvée pour respecter les deadlines. Deux tunnels/ponts ont ainsi pu simultanément être rénovés en fonction de leur proximité, réduisant ainsi les temps de trajet.

Bien que contraignant pour de nombreux usagers pendant toute la durée des travaux, ces derniers étaient primordiaux pour assurer la pérennité de la ligne. Les tunnels/ponts sont en effet victimes d’infiltration d’eau ce qui peut impacter leur structure. Un travail de rénovation est donc nécessaire tous les 50 ans.

Cet important chantier a permis dans le même temps de remplacer les traverses sur une distance de 20 kilomètres ainsi que les rails et ballast sur une distance d’1,2 kilomètre. Panneaux de signalisation et installations électriques ont aussi pu être remis à neuf. Les usagers peuvent donc à nouveau se rendre en gare sereinement.