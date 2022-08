Les ateliers de jeunes reporters au centre Indigo de La Louvière suscitent des vocations

En 8 ans, ces jeunes, âgés entre 15 et 26 ans, ont mis en ligne 110 capsules vidéo qui parlent de thématiques variées allant des jeux vidéo, des réseaux sociaux à des thèmes beaucoup pus sérieux. « C’est de l’information pour les jeunes faite par les jeunes », nous explique Sandy, l’animatrice de ces ateliers. « Ca a démarré avec des stages et comme cela se déroulait très bien, on est rapidement passé à des ateliers hebdomadaires. Ils se réunissent, trouvent une idée de reportage, l’organisent, le réalisent, devant ou derrière la caméra et participent à la post-production, exactement comme le ferait une rédaction professionnelle à proprement parler. »

Tous les mercredis après-midi, une dizaine de jeunes se prennent pour des journalistes en herbe. « Ce qu’on fait avec eux, c’est de l’éducation aux média. On essaye d’aller ouvrir des portes d’endroits qui, d’ordinaire, ne leur seraient pas réservés ou, qu’en tout cas, ils n‘oseraient pas franchir d’eux-mêmes. On les encourage aussi à se montrer critiques envers les médias, qu’ils soient traditionnels ou plus récents comme les réseaux sociaux par exemple. On leur explique aussi qu’ils doivent essayer de rester le plus neutre possible quel que soit le sujet et ne pas hésiter de confronter les opinions. Par la pratique, on leur montre aussi comment faire la différence entre une vraie et une fausse information, comment traquer l’information tronquée ou orientée. »

Des ateliers qui suscitent parfois de véritables vocations professionnelles. « J’ai en tête l’exemple d’un jeune homme de 13 ans qui, malgré son jeune âge, s’était montré assez mature pour participer à ces ateliers et qui était un véritable surdoué. A l’école, cela ne se passait pas trop bien car il y manquait de motivation et les ateliers ont véritablement joué le rôle de déclencheur dans sa vie. Il est resté quatre ans chez nous et aujourd’hui, il suit des études supérieurs en audiovisuelle et prend régulièrement contact avec moi. D’autres anciens membres font aussi des études de communication. Ce genre de retour, c’est évidemment gratifiant pur moi et pour le centre. »

Durant les ateliers, ce sont les ados qui se forment eux-mêmes entre eux. « La participation et l’implication des jeunes sont des principes importants des Jeunes Reporters Indigo. Il faut que s’installe un véritable climat d’échanges et d’écoute entre les anciens et les nouveaux. En général, ils touchent un peu à tout mais certains se spécialisent dans tel ou tel domaine selon ce qu’ils préfèrent. »

Le prochain atelier, le premier de l’année académique, aura lieu le 7 septembre prochain.

Infos et réservations au 064/860 470 ou sur le site Internet du Centre Indigo de La Louvière.