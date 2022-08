Rentrée stressante mais réussie pour Livia, Lina, Myriam et Sébastien à Binche

Ce lundi 29 août était synonyme de rentrée des classes pour plus d'un millions d'enfants en Wallonie et à Binche comme ailleurs, le stress était de rigueur ce matin pour les enfants qui s'apprêtaient à rencontrer leur nouvelle institutrice ou nouveau instituteur. Une journée vécue de façon différente pour les uns et les autres mais qui s'est terminée dans les bras de papa ou maman.

©K.M.

A six ans, Livia est désormais une grande fille. En tout cas, elle vient tout juste d'entrer, ce 29 août, en première primaire à l'Athénée Royal de Binche et peut en être fière. Un peu stressée ce matin, c'est avec une petite boule au ventre qu'elle s'est dirigée vers la classe de Madame Berg. Mais rapidement, l'angoisse est partie et a fait place à la joie et au désir d'apprendre. "

Je sais déjà écrire mon prénom et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui mais j'ai hâte de pouvoir écrire plus de mots encore et d'apprendre à écrire

", nous a confié la petite Carniéroise lorsque la cloche a sonné à 15h.

"Ce matin, on a beaucoup dessiné. Des monstres et d'autres chose et Madame, qui est très gentille, nous a expliqué toutes les règles de la classe. Par exemple, il ne faut pas jeter ses papiers par terre."

©K.M.



Pour la maman de Livia, le fait de rentrer en classe un 29 août n'a rien de perturbant. "Cela ne change rien grand chose à nos habitudes", nous confiait Ludivine. "Je pense même qu'au niveau du rythme, de la récupération des enfants, cela ne pourra que leur faire du bien. Bien entendu, il ne sera pas possible de prendre congé durant deux semaines à la Toussaint ou au Carnaval mais nous avons la chance, ce n'est pas le cas de tout le monde, de pouvoir compter sur ses grands-parents qui se feront une joie de la garder et puis, on trouvera des stages. Je peux aussi faire du télétravail ce qui facilite les choses par rapport à il y a quelques années."

©K.M.



Pour la maman de Lina, 4 ans, et Myriam, 8 ans, même topo, le nouveau calendrier ne changera pas sa vie. "Je viens de reprendre des études donc pendant les congés scolaires de mes enfants, je serai en congé aussi donc c'est parfait", nous explique Malika, de Péronnes. "Mes enfants n'étaient pas particulièrement stressés ces derniers jours mais ils étaient heureux de pouvoir retrouver leurs amis qu'ils avaient quitté en juin."

Pour Sébastien, 2,5 ans et qui faisait ses premiers pas à l'école ce matin après deux ans de garderie, c'était autre chose. "Oh, il était très heureux de pouvoir aller à l'école", nous indiquent Grégory et Christelle, ses parents. "Sa nounou qui le gardait a bien lancé les poids durant les derniers mois et il savait ce que c'était. Il était même impatient de découvrir, en vrai, ce que c'était."

©K.M.



Ca, c'était pour la théorie. Mais en pratique, tout ne s'est pas passé comme prévu. "Tout allait bien tant que nous étions là, près de lui dans la classe. Mais une fois qu'il a compris que nous n'allions pas rester, il a fondu en larmes en même temps que mon épouse", précise Grégory. "Le voilà parti pour à peu près 18 ans d'école !"