Succès de foule pour la "Faites du Sport" de Braine-le-Comte

De nombreux écoliers ont passé leur dernier jour de vacances à faire du sport. L’événement annuel de Faites du Sport à Braine-le-Comte a en effet rencontré un incroyable succès cette année. Alors que 450 à 600 brevets étaient délivrés lors des éditions précédentes, 1 200 l’ont été ce dimanche. Il faut écrire aussi que tous les sports présents sur l’entité étaient représentés. Une nouveauté se situait également dans la mise en place d’activités en rapport avec la mobilité active.

Après la crise sanitaire, et donc l’arrêt des activités sportives pendant de nombreux mois, les clubs ont pu refaire le plein d’adhérents grâce à la Faites du Sport de Braine-le-Comte. Plusieurs sites étaient consacrés au sport ce dimanche 28 août. Le champ de la lune, le Sportoase ainsi que la Balad’Arena ont ainsi pu accueillir les apprentis sportifs. Les rues des Postes et d’Horrues étaient quant à elles interdites à la circulation pour permettre à la mobilité active d’être mise à l’honneur. Rollers, cuistax, vélos et bien d’autres choses ont ainsi été mis à la disposition des visiteurs, leur permettant également de relier les différents sites.

Un système de brevet était mis en place pour forcer les enfants à tester plusieurs sports afin de remplir leur brevet et recevoir un cadeau en échange. Un moyen également pour les parents de choisir une activité qui plaira vraiment à leur enfant. Le succès était au rendez-vous puisque 1 200 brevets ont été distribués cette année soit plus du double des années précédentes.

Au-delà des clubs sportifs, l’ATL (Accueil Temps Libre, anciennement salon de l’extrascolaire) était également présent pour faire découvrir les différentes activités extrascolaire de la Ville. Bref, tout était mis en place pour que les jeunes puissent trouver leur bonheur avant la rentrée.