David Soors évoque une fusion avec Manage et Morlanwelz

Dans un peu plus de deux ans, les citoyens louviérois voteront à nouveau pour élire leurs nouveaux représentants au Collège et au Conseil Communal. Et même s'il dit lui-même "ne pas savoir s'il se représentera encore sur une liste, qu'il s'agisse du Mouvement Réformateur ou d'une autre", l'ancien président du MR louviérois David Soors a récemment mis en ligne ce qu'il a nommé le Plan Mairaux. Soit une série de réflexions pour rendre sa ville meilleure et qui ressemble à s'y méprendre à une campagne électorale. "Il s'agit d'une réflexion citoyenne avant tout, né après une longue gestation", nous a confié David Soors qui figurait sur les listes MR en 2018. "Il y a des choses qui ne vont pas à La Louvière et ce plan est fruit de ma réflexion pour qu'elle reprenne de l'ampleur. Elle se répartit en quatre thématiques : les axes civiques, socio-économiques, rayonnement et héritage."

Parmi ces douze points détaillés sur le site Internet www.planmairaux.be, le plus original, qui pourrait paraître saugrenu pour certains, c'est probablement celui qui évoque une fusion entre les communes de La Louvière, Manage et Morlanwelz. "C'est effectivement un point ambitieux, notamment sur le plan politique car beaucoup de gens pourraient s'y opposer. Mais si on y réfléchit bien, une telle fusion pourrait comporter de gros avantages économiques ne fût-ce que logistiquement parlant. Cela en ferait aussi, potentiellement, la troisième entité de Wallonie derrière Liège et Charleroi mais devant Namur ou Mons. Culturellement et historiquement parlant, ce sont trois communes qui partagent les mêmes valeurs et qui sont imbriquées les unes dans les autres sur le plan géographique. Donc pourquoi pas ?"

Autre idée qui ressort de ce plan, l'édification d'un… aquarium géant sur l'entité. "Qu'il s'agisse d'un aquarium ou d'autre chose, il faut trouver une locomotive qui peut attirer du monde toute l'année. Pour le moment, il n'y a que des activités printanières ou estivales, comme le canal du Centre, qui attire des touristes mais en hiver, rien ne les pousse à venir à La Louvière. Le pôle muséal est très bien mais il n'est pas accessible à tout un chacun. Un aquarium attirerait du monde toute l'année. Même si pour avoir quelque chose de qualité, il faudra certainement débourser beaucoup d'argent."

©AVPRESS

Sur l'axe civique, David Soors évoque aussi un forum citoyen qui évoluerait en parallèle avec le conseil communal. "En règle générale, le citoyen lambda s'exprime beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, mais n'est pas écouté. Le droit d'interpellation au conseil communal existe mais il est très, trop, peu utilisé et quand il l'est, c'est par une association. Ce forum comporterait, comme le conseil communal, 43 personnes qui seraient tirées au sort et qui évolueraient en parallèle avec le conseil en parcourant l'ordre du jour de ce dernier mais aussi en proposant ses propres idées."Citons aussi les envies de David Soors, qui rejoignent un peu celle de la majorité actuelle, de redynamiser l'hyper-centre de la ville, celle de mettre en valeur les fondamentaux artisanaux ou encore de faire de la cité des Loups, "la capitale du vélo."

Deux ans avant les prochaines élections communales, David Soors est ainsi le premier à dégainer une cartouche. Une cartouche certes originale sur certains points mais qui a le mérite d’exister.