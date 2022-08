Vétuste, l’école communale de Ronquières va être rénovée et pourra dire au revoir à ses Portakabins

Après plusieurs mois de congés, les élus politiques de Braine-le-Comte ont également pu faire leur rentrée ce lundi 29 août à l’occasion du conseil communal. A l’ordre du jour, on retrouvait notamment la rénovation et la démolition d’une partie de l’école communale de Ronquières dont le conseil était invité à approuver les conditions et le mode de passation.

Seul le groupe Ensemble s'est opposé à ce projet qu'explique l'échevin des Travaux, André-Paul Coppens (Braine). "Nous allons travailler sur le bâtiment en front de voirie", indique-t-il. "Seul le rez-de-chaussée est encore occupé actuellement. Les étages sont quant à eux vétustes, nous obligeant à reloger les élèves dans des Portakabins qui arrivent peu à peu en fin de vie. Nous prévoyons donc de créer un réfectoire de 80 places avec une kitchenette ainsi qu'une infirmerie, des sanitaires pour les filles, garçons, PMR et enseignants et un local d'entreposage. Le bureau de direction et la salle des professeurs, qui existent déjà, seront également refaits. A l'étage, deux classes de primaire seront créées pour remplacer deux Portakabins. Une classe de remédiation et une classe d'ateliers complèteront la liste des aménagements à l'étage. Au niveau des combles, deux classes de primaire seront aussi construites. Elles seront accompagnées d'une classe polyvalente et d'un local d'archives pour permettre la suppression de l'ensemble des Portakabins."

Pour pouvoir mettre en place tous ces nouveaux locaux, l’intérieur du bâtiment sera démoli pour travailler sur la hauteur de plafond des différents étages sans toucher au corps du bâtiment.

Qui dit chantier important dit également budget important. La Ville de Braine-le-Comte n'a pas été épargnée par la crise sanitaire faisant grimper la facture au fil des mois. "Au départ, nous avions déposé un seul dossier auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de prétendre à des subsides. Finalement, cette dernière nous a conseillés de le scinder en deux pour avoir plus de chance d'obtenir les subsides", poursuit André-Paul Coppens.

Concrètement, En décembre 2020, Igretec a obtenu l’attribution de l’étude pour la commencer en février 2021. Une première présentation de l’esquisse a ensuite eu lieu en mai 2021 auprès du collège. L’estimation des travaux était alors de 1,3 million d’euros et comprenait le remplacement du système de chauffage et de la pompe à chaleur ainsi que la mise en place d’un groupe de ventilation à double flux. En mars dernier, la facture était finalement estimée à 1,4 million d’euros pour grimper à 1,9 million ce mois-ci. Ce nouveau montant prenait en compte l’inflation et l’ajout de mobiliers. A ce montant total des travaux, il faut encore ajouter les honoraires qui s’élèvent à 411 000 euros. La Ville de Braine-le-Comte a prévu un montant majoré de 12 %, le portant à 640 000 euros, pour prévoir les éventuelles révisions en cours de chantier.

Pour ne pas prendre seule en charge le coût important de ces travaux, qui pourraient donc s’élever à plus de 2,5 millions d’euros, le collège communal a obtenu plusieurs subsides. Pour le budget travaux, l’intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles est d’environ 759 000 euros. Cette dernière a calculé sa participation dans le dossier à partir d’un montant fixe d’un million d’euros qui n’a pas pris en compte l’inflation. En plus de ce subside, la Ville compte sur la prime Ureba, pour l’énergie, s’élevant à 68 000 euros. Enfin, un subside FEBEOS pourrait également être obtenu. Il prendrait en charge 60 % de la différence entre l’estimation de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’estimation finale. Ce subside pourrait alléger la charge communale à 886 586 euros à l’extraordianaire au lieu d’environ un million d’euros s’il n’est pas obtenu.

Bref le dossier est donc complexe mais on ne peut plus important pour les élèves de l’école communale de Ronquières. La majorité en place et le groupe Ecolo ont voté favorablement ce point alors que le groupe Ensemble s’y est opposé bien qu’il soutient le projet…