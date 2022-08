L’histoire de la ligne 15 de bus à découvrir lors de la journée portes ouvertes du dépôt de Casteau

Derrière les bus que nous connaissons actuellement, se cache une histoire que peu de gens connaissent. L’absl Patrimoine Bus & Car permettra de la découvrir lors de sa 21e portes ouvertes du dépôt de Casteau. Le thème choisi pour cette édition 2022 est l’évocation de la ligne 15 qui dessert le site depuis Mons et Soignies. Cela permettra de rappeler l’ancrage important du lieu au sein de la région et de le mettre en relation avec le chef-lieu de la province.

"Dans le hangar du dépôt, une série d'une quarantaine de photos des années 1970 à nos jours retracera l'histoire de cette ligne d'autobus qui a repris le relai du tram à sa suppression en 1959", indique l'asbl Patimoine Bus & Car. "Les 3 et 4 septembre, un tour de Casteau à Mons en authentique bus vicinal de 1965 sera organisé à 12 et 15 heures. Pour ceux qui veulent juste redécouvrir l'ambiance d'antan à bord d'anciens bus, des départs auront lieu chaque demi-heure de 12h15 à 17h45 pour une balade d'une vingtaine de minutes."

De nombreux véhicules différents seront mis en route, notamment le "Cardona 11", véhicule d’un exploitant privé de 1984. Le "bus Bayard" de 1977, avec sa livrée spéciale namuroise sera également de sortie. Le "Groupe Amicale Bus & Car" avec lequel Patrimoine Bus & Car collabore devrait également être présent avec un ancien bus de l’ancienne société de transport urbain STIC de Charleroi fraichement repeint dans ses anciennes couleurs.

Que les fans de bus modernes se rassurent, les derniers modèles de bus électriques seront aussi de la partie. "Si Patrimoine Bus & Car est répond évidemment présent pour la préservation et la mise en valeur des anciens bus, notre association n'en est pour autant pas moins tournée vers l'avenir. Les bus électriques commencent à affluer dans toutes les régions du globe. C'est le cas notamment en Flandre, où un exploitant privé met à disposition un véhicule tout neuf avec lequel nous aurons l'occasion de faire un parcours vers Mons à 17 heures, également chaque jour", poursuit l'association.

Enfin, le constructeur Van Hool, basé à Koningshooikt, près de Malines, souffle cette année ses 75 bougies. L’occasion pour l’association de le mettre en valeur, non seulement au travers des nombreux véhicules de collection et de quelques invités sortis de ses usines, mais aussi au travers de photos et de documents.

Pour rappel, le dépôt de Casteau a été construit à la fin du 19ème siècle par la Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux pour abriter les tramways parcourant les lignes au départ du village situé entre Mons et Soignies. Ces lignes s’étendaient vers Enghien, Neufvilles, Le Rœulx, Bracquegnies et Mons. La journée portes ouvertes se tiendra les 3 et 4 septembre et sera accessible totalement gratuitement. Le dépôt se situe à la sortie du village de Casteau vers Soignies.