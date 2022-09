62 nouvelles places de parking prochainement créées à Steenkerque

Tout au long de l’année, le village de Steenkerque est assez vivant et accueille donc de nombreux visiteurs. Pour permettre à ces derniers et aux habitants de trouver une place de parking plus facilement, la Ville a décidé d'investir pour en faire sortir un de terre prochainement. Le conseil communal de ce lundi a en effet approuvé le cahier des charges en ce sens. Cet aménagement sera également profitable pour l’école du village puisqu’une zone Kiss & Ride sera également créée, garantissant davantage de sécurité pour les élèves.

Un investissement de 247 173 euros sera consenti pour la création de ce nouveau parking qui fera la part belle à la biodiversité. "62 places de parking seront créées aussi bien pour la sécurité des écoliers que pour créer davantage d'espaces de parking au sein du village de Steenkerque", indique André-Paul Coppens (Braine), échevin des Travaux à Braine-le-Comte. "50 places en épi seront créées, dix le seront pour le Kiss & Ride et deux seront réservées aux PMR. Le parking sera construit sur un terrain appartenant à la Ville. Les matériaux utilisés seront des dalles gazon. Il y aura également la présence de zones enherbées, de plantations et de haies afin de favoriser la biodiversité et limiter les risques de ruissèlement d'eau vers le village."

Pour les vélos, le parking se situera toujours du côté de l’école comme c’est le cas actuellement, de manière à séparer le flux de véhicules à moteur et la mobilité douce. Des bornes de rechargement pour voitures électriques pourraient également voir le jour à l’avenir. Les intercommunales lancent en effet des appels à projets pour la mise en place de ces dernières. La Ville compte bien y répondre afin de limiter les coûts. Ce nouveau parking fera partie des zones potentielles d’accueil de ces bornes à condition qu’il y ait suffisamment d’électricité à cet endroit.

Quid du terrain de balle pelote pour le club du village ? A la recherche d'un terrain depuis un certain temps, cet espace aurait pu l'accueillir. Le conseiller Yves Guévar (Ensemble) a donc voulu en savoir plus sur la question. "Nous faisons des dépenses raisonnables et raisonnées. Mettre en place un ballodrome pour 700 000 euros n'est pas judicieux. Le fonctionnaire n'était de toute façon pas chaud de mettre en place un espace bétonné et avec beaucoup d'égouttage", répond André-Paul Coppens.