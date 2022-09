Concerts, tourisme, braderie,... il y en aura pour tous les goûts aux Fêtes de Septembre à Binche

Les Fêtes de septembre à Binche, c’est une institution Un événement festif qui rameute énormément de monde et qui est incontournable. Après deux années manquées à cause de la crise sanitaire, elles sont enfin de retour dans leur version la plus conviviale possible. Cette année, c’est la France qui a été choisie comme thème des festivités.

Du vendredi 9 au 11 septembre prochains, de nombreuses animations seront ainsi organisées dans les rues de la Cité du Gille.

Tout d'abord, focus sur les nombreuses associations qui proposeront tout le week-end diverses activités ainsi que de la peyite restauration. « L'ambiance sera aussi assurée par celles et ceux qui font vivre la ville de Binche tout au long de l'année », indique la Ville.

Côté musique, l’idole de jeunesse de toute une génération Daddy K débutera son DJ Set vers 19h30 le samedi. Il sera succédé par le groupe de cover Golmanmania qui, comme son nom l‘indique, reprend les tubes de Jean-Jacques Goldman. Enfin, la DJ résidente à Tomorrowland Nicki Sanchez clôturera la soirée.

Ce week-end des 10 et 11 septembre correspond également chaque année à celui des Journées du Patrimoine et l’équipe de l’Office du Tourisme sera sur le pont pour, notamment, organiser diverses visites guidées. Il sera ainsi possible aux curieux de visiter le chantier de restauration de l’Hôtel de Ville mais aussi de celui de la Collégiale Saint-Ursmer. Envie de faire un petit tour sur les célèbres remparts de la vile ? Ce sera également faisable.

En outre, l’application « Aventure et découverte à Binche » est téléchargeable pur une visite inédite sous forme de jeu de piste accompagné par Marie de Hongrie elle-même avec, en guise de clou du spectacle, une visite, en réalité augmentée, de son palais tel qu’il était à sa grande époque.

Traditionnellement aussi, le semi-marathon de Binche se tiendra le samedi 10 septembre avec diverses courses organisées (6,6, 12 et 21 km) dont une réservée aux enfants.

Le dimanche matin, la procession en l’honneur de Saint-Hubert partira de la place du Centenaire pour rejoindre la collégiale. Le dimanche après-midi sera quant à lui réservé aux enfants avec un village d’animations dans le parc communal et, durant tout le week-end, la braderie et la fête foraine battront leur plein.

Les 10 et 11 septembre, le Musée du Carnaval et du Masque profitera de l’occasion pour ouvrir ses portes avec plusieurs activités thématiques organisées dans sa cour dont un banquet des fous le dimanche et la visite gratuite de l’exposition »Bouffons – Eloge de la Fou’losophie » qui en sera là à son dernier week-end.