José Médot, ancien directeur de l'école primaire Sainte-Marie à La Louvière, a écrit son premier roman

Ancien directeur de l'école primaire Sainte-Marie à La Louvière, José Médot a deux passions dans la vie : la pédagogie et l'écriture. Actuellement en pré-retraite suite à une carrière bien remplie de 40 ans, cet habitant de Strépy-Bracquegnies a enfin l'opportunité d'explorer à fond la seconde nommée. "Depuis toujours, j'adore écrire des textes, des discours, des poèmes pour les enseignants qui partaient à la retraite etc", nous a-t-il confié. "Il y a quelques années, mon épouse m'a offert pour mon anniversaire l'inscription à des ateliers d'écriture et depuis, je n'arrête pas d'écrire. Cela a évidemment pris de l'ampleur une fois que j'ai quitté l'école et que j'avais plus de temps à consacrer à cette passion."

Son roman, il l'a débuté durant ces ateliers et il s'est construit petit à petit. "Il raconte l'histoire d'un gamin de 8 ans qui s'est idéalisé une vie amoureuse avec une petite fille qu'il n'a fait que croiser lors d'une fête d'école. On le retrouve lorsqu'il aborde la quarantaine et qu'il continue de chercher cette femme idéale tout en tombant amoureux d'une autre femme, bien réelle celle-là. Le suspens du livre tient à cette situation amoureuse dans laquelle le héros se demande constamment quel choix il doit effectuer entre le réel et le potentiel. Le roman explore aussi la vie passée du héros et on comprendra pourquoi il agit ainsi."

©J.M.

Ce premier roman, teinté aussi d'un peu de fantastique, sans vouloir en dire trop de l'intrigue, ne sera certainement pas le dernier pour José Médot. "J'ai énormément voire trop d'idées en tête et ce en permanence. Ce premier roman fait 650 pages ! J'ai été incapable de synthétiser et de réduire, ce qui aurait été logique. Je n'ai pas non plus cherché à le faire publier par un éditeur. Je me suis contenté de passer par l'auto-publication, en l'occurrence mes voisins strépytois du Livre en Papier. Pour le prochain, c'est promis, je tâcherai de m'inscrire dans un schéma, même si je n'aime pas le mot, plus commercial. Mais celui-ci, je l'ai écrit vraiment pour le plaisir."

La couverture sulfureuse du livre de José et l'intriguant titre dont le sens véritable ne sera dévoilé que tout à la fin du récit invitent en tout cas à la découverte.

Normalement, il devrait être disponible vers la fin du mois de septembre.