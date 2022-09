La Ville de La Louvière lance un appel à candidature pour deux maternités commerciales

La Régie Communale Autonome de la Ville de La Louvière lance un appel à candidatures visant à affecter deux cellules commerciales situées rue de la Loi n°45-47 et une située à la rue Keramis n°26/1.

Le principe d'une maternité commerciale repose sur une redevance attractive et évolutive durant trois ans. La première année, le commerçant ne payera que 40% du loyer, 50% la seconde année et 75% la troisième année. Si le commerçant le souhaite, il aura la possibilité de rester dans le local deux années supplémentaires en payant le loyer à hauteur de 100%. "Actuellement, quatre niches commerciales sont utilisées en tant que maternité commerciale", précise Pascal Leroy, échevin du Commerce et administrateur de la Régie Communale Autonome. "Deux rue Kéramis et deux autres sur la place Mansart où sont installés depuis quelques mois le magasin de skate et la pâtisserie tant décriée "Al Keket". Une cinquième sera disponible d'ici quelques mois, Elle sera située rue de la Loi sur le site de l'ancien établissement Roulez. Une autre pourrait voir le jour, mais ce ne sera pas pour tout de suite, à l'angle de la rue Sylvain Guyaux et la rue Pourbaix. L'appel à candidateure concerne donc l'un des emplacements rue Kéramis et celui de la rue de la Loi. Nous sommes toujours à l'affût de nouveaux emplacements à rénover pour y installer des commerces dynamiques qui apporteraient un réel plus au centre-ville en même temps que du logement comme c'est le cas rue de la Loi et rue Sylvain Guyaux notamment. Cela amène de la vie dans le quartier."

Grâce à cette initiative, la Ville permet donc à de nouveaux projets d'éclore. L'objectif est de participer au renouveau commercial du centre-ville. Tirant parti des flux de passants dans l'hyper centre-ville, il s'agit de capter une partie de ces flux vers une dynamisation des rues adjacentes en proposant des alternatives ou produits complémentaires à ceux déjà proposés. "Ce genre de principe de maternité commerciale apporte beaucoup à un centre-ville et peut aider des jeunes entrepreneurs à se lancer avec un loyer progressif."

"Les activités commerciales recherchées sont définies comme des activités artisanales, productives et créatives. Ces activités doivent pouvoir se tenir dans une surface de +- 55 m² située en centre urbain, sans affecter la quiétude de l'environnement. Les activités ne doivent produire aucune émission susceptible de détériorer l'environnement", précise l'appel à candidatures.

Pour participer à l'appel à candidatures, les personnes intéressées doivent envoyer, pour le 30 septembre 2022, un dossier de candidature complet. Toutes les informations utiles à fournir pour le dossier de candidature se trouvent sur le site internet de la Ville de La Louvière, www.lalouviere.be. Besoin d'aide ou d'informations complémentaires, les candidats peuvent contacter le 064/27.35.87.

Le dossier est à envoyer par e-mail à l'attention de Mr G. Cirasa à l'adresse suivante : gcirasa@lalouviere.be avec pour objet « Dossier de candidature – Maternités commerciales – Nom et Prénom».

Un dépôt papier peut aussi être effectué boulevard des Droits de l’Homme n°3 – 7100 La Louvière.