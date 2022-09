Alexandra Maron, une Binchoise à la fois psychologue et... pâtissière

Elle ne souffre pas de schizophrénie mais cela y ressemble fort. La semaine, Alexandra Maron est une psychologue de 44 ans tout à fait respectable disposant de plusieurs cabinets, l'un à Péronnes-lez-Binche d'où elle est originaire, un autre à Charleroi et le dernier à Villers-la-Ville où elle réside. Mais le week-end, elle retourne sa casquette et enfile son tablier pour se mettre, littéralement, aux fourneaux.

©A.M.





Depuis plusieurs mois maintenant, elle a lancé son activité parallèle de chocolatière L'Amaron et sa filiale Psyché-Délices pour les pâtisseries et autres cakes et wedding-cakes. "Depuis mon enfance, j'ai toujours adoré cuisiner et si je n'avais pas suivi des études en psychologie, je serais probablement devenue cuisinière", nous a expliqué celle qui a passé toute son enfance et adolescence à Péronnes-Village. "Plus tard, une fois installée en tant que psychologue, je me suis lancée dans des études de cuisine en cours du soir, j'ai effectué des stages dans des maisons réputées et, une chose en entraînant une autre, je me suis spécialisée dans la chocolaterie et la pâtisserie dont je suis également titulaire des diplôme adéquats. Au départ, je pâtissait pour moi, pour le plaisir ou pour des amis proches mais je me suis rendu compte que cette activité prenait de plus en plus de place dans ma vie et j'ai lancé ma société."

©A.M.





Alexandra a donc la chance d'exercer deux métiers passion. "Je me sers de mon expérience dans mes deux métiers. Par exemple, lorsqu'un client me contacte, j'aurai tendance à lui poser un tas de question pour être certaine de savoir ce qu'il veut, ce qu'il recherche. A l'inverse, je conseille souvent à mes patients de se lancer dans des activités parallèles, indépendantes de leur vie professionnelle et familiale qui ne peuvent qu'améliorer leur vie et augmenter leur bien-être. De manière générale, il est conseillé de pouvoir s'évader en s'éloignant du train-train quotidien. C'est ce que j'ai appliqué pour moi."

©A.M.





Pour un anniversaire, un mariage ou tout simplement pour s'offrir des douceurs sucrées ou chocolatées, Alexandra Maron travaille exclusivement sur commande. N'hésitez pas à la contacter via ses réseaux sociaux L'Amaron et Psyché-Délices.