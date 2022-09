L'ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu fête ses 20 ans

L'anniversaire d'un ouvrage exceptionnel à plus d'un titre qui sera célébré en beauté ce week-end et dont nous avons pu visiter les coulisses en compagnie notamment du Ministre de la Mobilité et des Infrastructures Philippe Henry. Il avait été inauguré le 2 septembre 2002. 20 ans plus tard, il est toujours aussi fringuant et efficace.

L'ascenseur de Strépy-Thieu, c'est 5.000 bateaux marchands par an charriant deux millions de tonnes de marchandises soit 100.000 bateaux en 20 ans d'existence et 42 millions de tonnes de marchandises. C'est aussi plus de 35.000 bateaux de tourisme en 20 ans et 22.000 visiteurs qui sont accueillis chaque année par l'asbl des Voie d'Eau du Hainaut qui gère l'aspect touristique du site. C'est aussi 70 emplois directs dont le personnel des Voie d'Eau du Hainaut, du SPW Mobilité et Infrastructure, de la SOFICO et d'entreprises privées qui oeuvrent à la maintenance électromécanique du site.

©Th.D.

Outre ces aspects techniques, l'édification de l'ouvrage, ont les travaux ont débuté il y a 40 ans, a permis à la région de se développer. "Ces infrastructures contribuent tout d'abord au développement économique de notre région mais aussi avec un enjeu touristique considérable mais aussi écologique et de rayonnement tant du savoir-faire wallon que de la diversité des entreprises qui ont participé à la réalisation de ce bel ouvrage", a noté Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière, qui, originaire du village de Strépy-Bracquegnies, a vu toute l'évolution du projet depuis ses début jusqu'à son aboutissement il y a 20 ans..

Un commentaire complété par Benoît Firart, bourgmestre du Roeulx : "Ce bâtiment permet au Roeulx de bénéficier d'une image très positive dans la région non seulement pour les personnes venant de l'extérieur mais aussi pour les Rhodiens eux-mêmes qui, durant les différents confinement, s'étaient même approprié les berges du canal."

©Th.D.

Sur le plan de l'enjeu économique au niveau local, pour ne citer que cet exemple, l'édification des ascenseurs a permis de tripler le nombre d'emploi dans le zoning de Garocentre tout proche et le nombre de conteneur s'y trouvant a été multiplié par 4,5 depuis 2014.. Pour les bateliers, les ascenseurs et le pont-canal qui en a découlé leur ont permis de gagner 4 heures sur le trajet qu'ils utilisaient précédemment via le canal historique du Centre et qui dit qin de temps, dit gain d'argent

Sur le plan écologique enfin, ce canal a aussi permis de diminuer le charroi des camions sur les autoroutes puisque les deux millions de tonnes de marchandises qui passent par l'ascenseur équivalent à un peu plus de 130.000 camions qui ne sont pas sur nos routes.

Ces 2 et 3 septembre, un grand week-end festif est organisé aux ascenseurs pour célébrer comme il se doit les 40 ans de l'ouvrage. Au programme, visites guidées dans les coulisses de l'ascenseur, passage en bateau de l'ascenseur, descente en death ride, animations pour enfants, mais aussi démonstrations d'activités par des cordistes et des plongeurs du SPW, le tout gratuitement !

Toutes les infos relatives à ce week-end festif sont à retrouver sur la page Facebook dédiée à l'événement.