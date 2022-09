La Fête Champêtre de Vellereile-le-Sec est de retour trois ans après la dernière édition

Ce 11 septembre, le village d'ordinaire paisible de Vellereile-le-Sec, dans l'entité estinnoise, va connaître une agitation inhabituelle. C'est en effet à cette date que l'association de quartier "La Maison du Village" va organiser sa traditionnelle fête champêtre, un événement qui n'avait plus eu lieu depuis trois ans. "Cela va faire du bien à tout le monde de se retrouver", nous a confié Herman Degueildre, l'organisateur. "D'ordinaire, on fait ça sur deux jours mais vu qu'on n' pas pu l'organiser deux ans de suite à cause de vous savez quoi, on a préféré ne pas prendre de risque et se contenter d'un seul."

Au programme de cet événement qui porte bien son nom de champêtre, notamment, une concentration de nombreux anciens tracteurs qui défileront dans les rues du village. Les archers de Saint-Denis démontreront également leurs talents à l'arrière de la maison du village. "On organise également un rallye de découverte du patrimoine pour les anciennes voitures et un grand chapiteau sera monté dans la cour de l'ancienne école ainsi que des châteaux gonflables."

Le tout dans une ambiance conviviale caractéristique de ce petit village typiquement rural. "Pour nous, c'est le moment le plus important de l'année, le dernier événement festif existant sur le village. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler d'un carnaval de Vellereille-le-Sec et donc, la fête champêtre est très importante pour nous. Elle resserre les liens et en tisse de nouveaux."