La Ville de Braine-le-Comte s’équipe de points d’accès Wi-Fi en centre-ville

Le WiFi4EU sera disponible aux abords de la Grand-Place, de la bibliothèque, de la gare et de la rue de la Station.

Les Brainois vont désormais pouvoir surfer gratuitement sur internet en centre-ville. Avec le soutien financier de l'Europe, la Ville de Braine-le-Comte vient en effet d'installer des points d'accès WiFi publics gratuits dans le centre-ville. Une couverture qui sera majoritairement extérieure, mais aussi proposée dans les espaces publics du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville et dans tout le bâtiment de la bibliothèque communale.

Cette connexion étant la même partout en Europe, le réseau sera ensuite automatiquement reconnu par les périphériques connectés dans toutes les autres zones WiFi4EU européennes. En effet, grâce à cette initiative, la Commission européenne souhaite promouvoir la connectivité WiFi gratuite dans un maximum de lieux publics européens, en soutenant financièrement les villes et communes à cette fin.

"Proposer une mise à disposition gratuite du WiFi, notamment à la bibliothèque, faisait partie de nos objectifs du Plan Stratégique Transversal en début de mandature. Nous nous réjouissons donc de l'aboutissement de ce projet", développe Olivier Fievez (PS), échevin du numérique. "Afin de déterminer les zones à couvrir grâce au subside européen, nous nous sommes volontairement concentrés sur l'axe triangulaire le plus fréquenté de la Ville à savoir la Grand-Place, la rue de la Station et la gare. Avec l'arrivée prochaine de l'e-guichet, proposer du WiFi gratuit en centre-ville, c'est aussi offrir la possibilité d'accéder à son administration communale, même en dehors des heures d'ouverture, lorsqu'on se promène dans le centre-ville, qu'on sort de son train ou qu'on cherche ses prochaines lectures à emprunter. Il s'agit ici véritablement d'un service supplémentaire offert au citoyen de manière raisonnée, raisonnable et sécurisée."

Le réseau WiFi4EU, peut être utilisé sans identifiant. Il est disponible dans les espaces publics du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville (Grand Place, 39), dans tous les espaces de la bibliothèque communale (Grand Place, 4), sur la Grand-Place, dans toute la rue de la Station et sur la Place René Branquart (face à la gare).

Pour se connecter, il suffira de se rendre dans les paramètres de connexion au réseau WiFi, il suffira ensuite de sélectionner le réseau WiFi4EU sur le périphérique utilisé (téléphone portable, ordinateur, tablette...). Aucun mot de passe n’est nécessaire. Lors de l’ouverture du navigateur, les conditions d’utilisation devront toutefois être acceptée avant de commencer à surfer.