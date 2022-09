Braine-le-Comte : le dossier de création d’un skatepark pourrait aboutir dans les prochains mois

Bonne nouvelle pour les Brainois, un skatepark devrait voir le jour dans les prochains mois sur l’entité. Bien que la localisation ne soit pas encore connue, le dossier semble sur les bons rails. C’est en effet ce qu’il ressort du conseil communal de ce lundi suite à la question orale posée par le conseiller Pierre-Yves Hubaut (Braine).

"Nous avions approuvé le cahier des charges pour l'achat de modules en novembre dernier et le marché public avait ensuite été attribué dans la foulée. Je voudrais donc savoir où en est le projet de skatepark aujourd'hui", questionne-t-il.

Le matériel a bien été reçu et est actuellement stocké et pour cause. Le terrain d'accueil de ce nouveau skatepark reste encore inconnu à ce stade. "Tout le monde trouve que c'est une bonne idée de créer un skatepark mais personne ne veut qu'il s'implante près de chez-lui", répond Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. "Nous avons tout de même trouvé un accord avec un propriétaire privé. La dalle en béton est déjà faite sur son terrain ce qui facilitera l'implantation du skatepark. Le propriétaire propose d'ailleurs d'étoffer ce dernier puisque nous nous étions procurés uniquement une rampe et des petits modules. Le terrain sera situé près de la gare, proposant ainsi un accès facile pour tous les modes de transport."

L’inauguration pourrait donc avoir lieu dans les mois qui arrivent. Le skatepark sera néanmoins prévu pour une durée de trois ans puisque son terrain d’accueil est voué à devenir une voirie dans le futur. Il faudra alors trouvé un nouveau lieu d’accueil pour permettre aux jeunes de l’entité d’exercer leur passion.