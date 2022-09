La Boxing Team Bellini a déménagé de Chapelle à La Louvière pour ses dix ans

Après avoir transité par Manage, Bois d'Haine ou encore, plus récemment, Chapelle-lez-Herlaimont, le club, qui a toujours eu sons siège social à La Louvière, a enfin trouvé un endroit où ses 80 membres pourraient s'entraîner dans la Cité des Loups. "Cela fait plusieurs mois que ce projet est dans les valises du club", nous confie Douglas Bellini, président du club. "Pour moi, c'est un peu un retour aux sources. A Bois-d'Haine, c'est rapidement devenu trop petit et à Chapelle, si l'espace était suffisant, on se sentait délocalisé par rapport à notre terroir. Ici, non seulement cet espace nous est dédié les membres en sont très contents mais on se sent enfin véritablement chez nous."

Ce déménagement a tout de même couté près de 30.000 euros au club jusqu'à ce jour. "Est ce n'est pas fini. On voudrait aussi investir l'étage et en faire une salle dédiée à la préparation physique de manière à ce que mes boxeurs puissent tout faire ou presque dans un même endroit. Mais cela demandera encore beaucoup d'investissements en temps et pécuniers. C'est grâce au soutien de nos sponsors et aux bénéfices de nos différents événements que l'on a pu investir autant d'argent dans cette salle. On n'a pas touché aux murs mais on a investit énormément dans du matériel de qualité afin que nos boxeurs puissent se sentir dans les meilleures conditions possibles. Ce qui est génial, c'est que malgré ces travaux effectués, on n'a jamais mis le club en pause et tout le monde a pu continuer à s'entraîner."

Au total, donc, le club entraîne plus de 80 membres dont Surik Petrosyan, 10 victoires en pro dont zéro défaite et Laura Capizzi, récente championne de Belgique. "On a aussi une vingtaine de membres réguliers âgés entre 5 et 12 ans. On essaye de les faire progresser via la compétition qui est le meilleur moyen de progresser rapidement. Les plus âgés qui veulent faire de la boxe pour le plaisir, je les dirige vers le club voisin du Boxing Club Licata et lui fait pareil avec ceux qui veulent se lancer à fond dans la compétition. Nous ne sommes pas des clubs rivaux mais complémentaires."

En novembre, le Boxing Team Bellini organisera deux événements majeurs à savoir les finales des championnats de la ligue francophone et celles des championnats de Belgique amateur, un véritable honneur pour le club.