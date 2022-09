Bientôt une nouvelle salle polyvalente à Saint-Vaast

La salle sera située à l’ancien café « Chez Jo » et pourra servir pour des réunions, des anniversaires, des fêtes familiales mais surtout, constituera un point de chute non négligeable lors des événements folkloriques.

Il y a quelques mois, Maryline et son mari Vincent constatent avec inquiétude que les deux derniers cafés du village de Saint-Vaast, dans l’entité louviéroise, étaient en vente en même temps. A partir de ce constat, une idée leur trotte derrière la tête.

Ces deux amoureux du folklore local s’inquiètent alors de la pérennité de leur Carnaval. « Dans un village comme celui de Saint-Vaast, il est primordial de pouvoir compter sur des « points de chute », où chaque société peut s’arrêter et boire un verre durant les festivités carnavalesques », nous a confié Marilyne. « Or, là, si les deux derniers cafés du village venaient à être rachetés pour en faire des appartements par exemple, la vie folklorique locale en aurait été menacée. Mon mari fait partie de la société de gilles des « Gais Rinlis » qui avait son local justement « Chez Jo », Nous ne voulions pas laisser mourir le Carnaval de Saint-Vaast et il fallait faire quelque chose. »

©M.F.

Impliqués et inquiets, les deux Saint-Vaastois décident alors de prendre les choses en main au sens propre comme au figuré. « Nous avons pris la décision de racheter l’un des deux bâtiments mais plutôt que d’en faire un simple établissement HoReCa, nous allons profiter du potentiel inexploité à l’arrière pour en faire une salle polyvalente. Elle pourra servir non seulement à des sociétés ou des associations qui voudraient s’y réunir mais aussi à des habitants du village pour des petits événements privés ou même pour des clubs de sport pourquoi pas ? On va suis l’équiper d’un rétroprojecteur pour des éventuels séminaires. Les possibilités sont nombreuses ! Le terme polyvalent veut bien dire ce qu’il veut dire. »

La nouvelle salle, baptisée « L’Instant présent », pourra accueillir ainsi entre 80 et 100 places assises et sera dotée d’une cuisine. « Nous effectuons actuellement les travaux qui prennent du temps à se mettre en place mais nous espérons que la réouverture, au moins partielle, pourra s’effectuer au printemps prochain. Ce, de manière à pouvoir accueillir du monde dès le début de la saison carnavalesque. La salle polyvalente en elle-même ne sera exploitée entièrement que vers l’été, une fois tous les aménagements terminés. »